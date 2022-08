Đè bẹp U15 Viettel, U15 Hoàng Anh Gia Lai giành vé vào bán kết

(GLO)- Trước đối thủ được đánh giá cao như U15 Viettel, U15 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có một trận đấu xuất sắc. Họ đã sử dụng đấu pháp hợp lý để đánh bại đối phương và bước vào bán kết một cách xứng đáng.





Với việc chỉ giành vị trí thứ 2 ở bảng A, U15 HAGL đã đụng độ đội xếp thứ nhì ở bảng C là U15 Viettel. Lò đào tạo của Viettel nhiều năm qua luôn được đánh giá cao và việc phải đối đầu với họ rõ ràng là một thử thách với thầy trò huấn luyện viên (HLV) Trịnh Duy Quang. Tuy nhiên, việc được chơi trên sân Hàm Rồng với sự cổ vũ của khán giả là lợi thế mà U15 HAGL có thể trông cậy. Hơn cả, đội bóng Phố núi không muốn phải dừng bước sớm ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà khi tham vọng của họ là tiến đến trận chung kết.

U15 HAGL (phải) đã chơi pressing quyết liệt để hạn chế lối chơi của đối thủ. Ảnh: Văn Ngọc



Do đó, các cầu thủ U15 HAGL đã bộc lộ rõ quyết tâm ngay khi tiếng còi nhập cuộc vang lên. Họ tích cực di chuyển khắp mặt sân với những pha vào bóng quyết liệt để pressing tầm cao. HLV Trịnh Duy Quang không ngại ngần thể hiện ý đồ phủ đầu đối thủ khi xua quân tràn sang phần sân đối phương từ những phút đầu tiên. U15 HAGL chủ yếu tấn công ở 2 cánh với sự cơ động của 2 hậu vệ biên. Cùng với đó, đội chủ nhà sở hữu nhiều cầu thủ không chiến tốt nên họ thường ưu tiên sử dụng những pha treo bóng vào khu vực cấm địa.



Với lối chơi đó, suýt chút nữa U15 HAGL đã có bàn thắng sớm. Phút 11, trung vệ Quang Kiệt vừa trở về từ đội tuyển U16 Việt Nam đã bật cao đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc sau cú tạt của đồng đội bên cánh trái. Tiếc rằng thủ thành Tuấn Anh của U15 Viettel đã có pha bay người cản phá xuất thần khước từ bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, U15 HAGL đứng trước nguy cơ phải trả giá cho sự bất cẩn nơi hàng thủ. Phút 18, họ để tiền vệ Văn Thái thoải mái đi bóng rồi đối mặt với thủ thành Mạnh Hiếu. Khá may mắn cho đội chủ nhà khi cú sút của cầu thủ U15 Viettel không đánh bại được thủ môn đối phương.



Tình huống này đã khiến U15 HAGL giảm nhịp trận đấu và chơi một cách thận trọng hơn. Họ vẫn là những người làm chủ thế trận, kiểm soát nhiều bóng hơn nhưng không còn tấn công quá dồn dập. Dẫu vậy, các học trò của HLV Trịnh Duy Quang vẫn có những pha lên bóng đầy nguy hiểm ở các thời điểm nhất định. Phút 42, từ pha chọc khe của đồng đội, Gia Bảo thoát xuống bên cánh phải và buộc thủ thành đối phương phải phạm lỗi chịu quả phạt 11 m. Trên chấm penalty, Đắc Lộc dứt điểm không thành công khi bị Tuấn Anh cản phá nhưng trọng tài xác định thủ môn U15 Viettel đã phạm lỗi đứng trên vạch vôi. Trong cú sút lại, Bảo Đức là người được tin tưởng và anh đã không bỏ lỡ thời cơ mở tỷ số 1-0 cho U15 HAGL.

Gia Bảo tiếp tục tỏa sáng khi mang về quả phạt 11 m và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho U15 HAGL. Ảnh: Văn Ngọc



Huấn luyện viên Nguyễn Thăng Long của U15 Viettel đã đưa ra nhiều sự chỉ đạo yêu cầu các học trò của mình chơi quyết tâm hơn trong hiệp 2 để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi đội khách dâng cao đội hình chơi tấn công, họ đã “mắc bẫy” của đội bóng Phố núi. Chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, U15 HAGL có tình huống phản công sắc lẹm giúp Gia Bảo một lần nữa lập công cho đội nhà, nhân đôi cách biệt 2-0. Đến phút 52, khoảng cách càng được nới rộng an toàn hơn cho U15 HAGL với tình huống xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm đầy quyết đoán của Đắc Lộc.



Bị dẫn với khoảng cách lớn, U15 Viettel không còn gì để mất, buộc phải dồn đội hình sang phần sân đối phương. Đây cũng là thời điểm đội chủ nhà có lý do để chơi thực dụng khi lựa chọn phòng ngự phản công. Trước số đông cầu thủ tham gia mặt trận phòng ngự, U15 HAGL tạo ra bức tường chắn vững chắc trước khung thành của Mạnh Hiếu. Tấn công không hiệu quả, U15 Viettel còn thường xuyên đối mặt với các tình huống phản công nguy hiểm của đối thủ. Rất may cho họ khi các chân sút của U15 HAGL tỏ ra khá kém duyên trong những tình huống ngon ăn.



Trong tình thế lép vế hoàn toàn, U15 Viettel bất ngờ có bàn thắng thắp lên hy vọng ở phút 80 sau cú dứt điểm đẹp mắt của Thành An. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội khách được hưởng quả phạt 11 m. Dẫu vậy, tiền vệ Hồng Kiên đã dứt điểm trúng cột dọc bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của U15 Viettel.



Đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1, U15 HAGL bước vào bán kết với các cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An. Trận bán kết giữa 2 đội sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 20-8 trên sân Pleiku. Trận bán kết 1 vào lúc 15 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa U15 PVF và U15 Huế.

LÊ VĂN NGỌC