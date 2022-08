(GLO)- Sáng 21-8, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 đã tổ chức trao thưởng môn quần vợt.





Ban tổ chức trao huy chương cho các tay vợt ở nội dung đôi nam nữ. Ảnh: Văn Ngọc

Tranh tài ở môn thi này có 54 vận động viên đến từ 9 đơn vị gồm: TP. Pleiku, thị xã An Khê, các huyện: Chư Prông, Chư Sê, Đak Đoa, Ia Grai, Chư Păh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.



Sau 2 ngày tranh tài, Ban tổ chức đã trao 5 bộ huy chương cho các tay vợt xuất sắc nhất. Đoàn TP. Pleiku một lần nữa chứng tỏ sự vượt trội khi giành trọn vẹn 5 huy chương vàng gồm: Nguyễn Trọng Hoàng (đơn nam), Võ Thị Phụng (đơn nữ), Đinh Bá Trọng-Lê Nhật Lâm (đôi nam), Nguyễn Thị Thu Uyên-Võ Thị Phụng (đôi nữ), Thái Điền Long-Nguyễn Thị Thu Uyên (đôi nam nữ).



Ngoài 5 tấm huy chương vàng, đoàn TP. Pleiku còn giành được 4 huy chương bạc; huyện Chư Sê giành được 1 huy chương bạc, thị xã An Khê giành được 2 huy chương đồng; các địa phương Ia Grai, Đak Đoa và Chư Prông mỗi đơn vị giành được 1 huy chương đồng.



VĂN NGỌC