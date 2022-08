Cục diện thay đổi chóng mặt, U.20 Việt Nam phải đá trận sống còn với Indonesia

Cục diện ở bảng H của vòng loại U.20 châu Á có sự thay đổi chóng mặt khi hết Ấn Độ bị cấm rồi đến Úc rút lui, nhưng cuối cùng U.20 Việt Nam vẫn phải đá trận đấu mang tính chất sống còn với Indonesia.





Bảng H của vòng loại U.20 châu Á 2023 có sự xuất hiện của chủ nhà Iraq, Kuwait, Ấn Độ và Úc. Đầu tiên, Ấn Độ là đội phải nói lời chia tay với giải đấu khi Liên đoàn Bóng đá nước này nhận án phạt cấm thi đấu toàn cầu của FIFA. Điều này khiến bảng H chỉ còn 3 đội và kéo theo việc xét thành tích của các đội nhì bảng sẽ giành quyền đi tiếp cũng bị thay đổi.



Sau đó, Úc đã gây sốc khi tuyên bố rút lui khỏi vòng loại giải U.20 châu Á 2023 vì có mục tiêu riêng. Như vậy, bảng H chỉ còn 2 đội là chủ nhà Iraq và Kuwait, tưởng chừng như cách xét thành tích của các đội nhì bảng phải tiếp tục thay đổi hoặc AFC sẽ ra tay điều chỉnh thì bất ngờ lại đến. Ấn Độ đã được FIFA gỡ án phạt và đội U.20 của nước này đương nhiên cũng sẽ góp mặt tranh tài ở vòng loại U.20 châu Á 2023.



Mặc dù cục diện của bảng H thay đổi chóng mặt, nhưng điều này đối với U.20 Việt Nam không mang ý nghĩa lớn. Bởi bảng H còn 2 hay 3 đội thì đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam vẫn phải đá trận quyết định với Indonesia. Trận đấu với đội bóng xứ vạn đảo sẽ mang ý nghĩa quyết định đến tấm vé tham dự VCK U.20 châu Á 2023.



Việc bảng H giảm số đội đẩy U.20 Việt Nam vào tình cảnh phải thắng Indonesia nếu muốn cầm chắc tấm vé đến VCK U.20 châu Á 2023. Ảnh: PSSI



Vòng loại U.20 châu Á 2023 có 10 bảng đấu. 10 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà Uzbekistan sẽ có mặt ở vòng chung kết. Với việc bảng H chỉ còn 3 đội, 10 đội xếp nhì của mỗi bảng sẽ so với nhau thành tích ở các trận gặp đội đứng nhất và đứng thứ 3.



Ví dụ ở bảng F có 4 đội là Indonesia, Việt Nam, Hồng Kông và Timor Leste, nếu U.20 Việt Nam xếp nhì, còn U.20 Timor Leste đứng chót bảng thì kết quả của trận đấu giữa Việt Nam và Timor Leste sẽ bị hủy. Chỉ có kết quả của 2 trận U.20 Việt Nam gặp Indonesia và Hồng Kông sẽ được tính để so thành tích với 9 đội nhì bảng khác. Tức là nếu như đứng nhì bảng chung cuộc, U.20 Việt Nam sẽ mất lợi thế lớn khi so thành tích với 9 đội nhì bảng khác. Bởi khi gặp đối thủ yếu hơn như Timor Leste, đây sẽ là cơ hội để các chàng trai áo đỏ giành chiến thắng đậm và có hiệu số tốt.



Chính vì vậy, để không rơi vào thế bị động chờ xét thành tích, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam phải đứng nhất bảng để chắc chắn cầm trong tay tấm vé đến với VCK U.20 châu Á 2023. Để làm được điều này, U.20 Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước U.20 Indonesia trong lượt trận quyết định cuối cùng ở vòng loại. Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn đối với các chàng trai áo đỏ khi đội bóng của HLV Shin Tae-yong được đá trên sân nhà.



Theo NGHI THẠO (TNO)