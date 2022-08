140 tay vợt tranh tài ở Giải Quần vợt lớn nhất thị xã An Khê

(GLO)- Ngày 13-8, tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Giải Quần vợt Viettennis An Khê-Gia Lai mở rộng năm 2022 tranh Cúp Vietcombank An Khê.





140 tay vợt tham gia tranh tài ở giải đấu. Ảnh: Văn Chánh

Tham gia giải đấu có 140 tay vợt đến từ các câu lạc bộ có phong trào quần vợt mạnh tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Bình Định. Các tay vợt sẽ tranh tài ở nội dung đôi nam trình 1.300 điểm và đôi nam trình 1.250 điểm. Ban tổ chức tiến hành bốc thăm chia nhánh để đánh theo hình thức loại trực tiếp. Giải đấu sẽ diễn ra trên 2 cụm sân tại Sư đoàn 2 và UBND thị xã An Khê.



Được biết, đây là giải đấu có quy mô lớn nhất tại thị xã An Khê quy tụ nhiều tay vợt mạnh tại Gia Lai cũng như các tỉnh lân cận. Giải là dịp để các vận động viên cọ sát, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm hướng đến Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022. Đồng thời, đây là cơ hội để thúc đẩy phong trào quần vợt cũng như chào mừng Quốc khánh 2-9.



Các trận chung kết và lễ bế mạc, trao thưởng của giải đấu sẽ diễn ra vào chiều 14-8.



VĂN NGỌC