Vận động viên Chư Prông tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

(GLO)- Hàng chục vận động viên của huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang ra sức tập luyện để chuẩn bị thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn tỉnh lần thứ IX-2022 với quyết tâm mang về những thành tích cao nhất.

Tại một khoảng sân của Trường THPT Lê Quý Đôn (thị trấn Chư Prông), huấn luyện viên (HLV) Tống Văn Hoàn-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Karate huyện Chư Prông đang bồi dưỡng thêm kỹ năng cho những võ sinh tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn tỉnh lần thứ IX-2022. Dù điều kiện sân tập chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cộng với thời tiết nắng nóng nhưng cả thầy và trò đều nỗ lực tập luyện. Anh Hoàn chia sẻ: “Câu lạc bộ mới thành lập 3 năm nhưng do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên 2 năm 2020 và 2021 không tham gia thi đấu các giải trong tỉnh. Tại Đại hội TDTT toàn huyện vừa rồi cũng không có môn này nên VĐV ít có cơ hội cọ xát. Gần 1 tháng nay, 10 VĐV tích cực tập luyện với cường độ cao, với nhiều bài khó để chuẩn bị tranh tài tại Đại hội cấp tỉnh. Năm nay, chúng tôi tập trung thi đấu 2 nội dung là kumite và kata lứa tuổi trẻ. Mục tiêu đặt ra là giành được 1-2 huy chương vàng”.

17 VĐV đội Taekwondo chuẩn bị đi thi đấu tại Đại hội TDTT toàn tỉnh với nòng cốt là võ sinh của Câu lạc bộ Taekwondo huyện Chư Prông cũng đang “nhồi sức” trong phòng tập của HLV Cao Xuân Thảo. Cường độ tập tăng lên 4 tiếng đồng hồ/ngày, nhưng trong ánh mắt của các võ sinh tràn đầy hy vọng. Huấn luyện viên Cao Xuân Thảo chia sẻ: “Thành phần nòng cốt của đội gồm nhiều em trẻ có trình độ kỹ-chiến thuật tốt, được thi đấu cọ xát nhiều giải trong và ngoài tỉnh như: Nguyễn Xuân Gia Trưởng, Nguyễn Mai Anh và Mai Linh Chi... Tại Đại hội TDTT toàn tỉnh năm nay, chúng tôi kỳ vọng xếp thứ hạng cao trên bảng tổng sắp huy chương ở nội dung đối kháng. Khoảng 1 tuần nữa, chúng tôi sẽ tăng thời gian tập luyện, tập trung chỉ dạy kỹ năng làm chủ trận đấu khi tranh tài, tránh tình huống mất điểm không đáng có”.

Các VĐV đội Taekwondo tập luyện chuẩn bị tham gia Đại hội TDTT toàn tỉnh. Ảnh: Thiên Di

Ông Dương Văn Hoan-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Prông: Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, phong trào TDTT của huyện trong mấy năm qua có dấu hiệu chững lại. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến trình độ của VĐV được cử đi thi đấu tại Đại hội TDTT toàn tỉnh tới đây. Tuy nhiên, đoàn VĐV huyện Chư Prông phấn đấu lọt tốp giữa trên bảng tổng sắp huy chương. Chúng tôi kỳ vọng 3 môn võ thuật sẽ mang nhiều tấm huy chương về cho đoàn là Karate, Taekwondo và Vovinam.

Ở làng Ó Kly (xã Ia Tôr), VĐV Siu Sơl cùng đồng đội đang luyện tập môn kéo co và đẩy gậy. Trên sân bóng làng, họ tập luyện trong không khí nghiêm túc, hứng khởi. Những kỹ năng, kinh nghiệm quý báu khi thi đấu ở các giải trong nước trước đây được thế hệ đi trước truyền lại cho lớp VĐV trẻ tuổi. Đó là các thế trụ, đòn đẩy ở môn đẩy gậy hay vị trí đứng, giữ và giật dây môn kéo co. Dân làng cũng đổ ra sân bóng cuối buổi chiều để xem VĐV tập luyện và cổ vũ tinh thần. “Làng có thế mạnh ở 2 môn truyền thống là đẩy gậy và kéo co nên thường được cử đi thi đấu tại các giải trong tỉnh. Trong đó có nhiều năm giành nhiều huy chương các loại. Riêng tôi đã giành được 13 huy chương ở 2 môn này tại các kỳ đại hội TDTT cấp huyện, tỉnh và toàn quốc. Để chuẩn bị thi đấu tại Đại hội TDTT toàn tỉnh năm nay, cả 2 đội kéo co, đẩy gậy ra quân tập luyện, chủ yếu là lúc sáng sớm hoặc chiều tối. Chúng tôi quyết tâm mang huy chương vàng về cho huyện”-VĐV Siu Sơl bày tỏ.

Võ sinh đội Karate tập luyện trước ngày tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2022. Ảnh: Thiên Di

Theo Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Prông, tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX-2022, huyện cử 110 VĐV tham gia tranh tài ở 9 môn gồm: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, Vovinam, Taekwondo, Karate, đẩy gậy, kéo co, quần vợt. Bà Nguyễn Thị Nga-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-cho hay: “Đây là những VĐV được tuyển chọn kỹ lưỡng qua Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ IX-2021 và các giải đấu trong nước. Nhận thông báo triệu tập, từ ngày 17-7, các đội tuyển đều tự ra quân tập luyện ở nhà để duy trì phong độ. Tới đây, chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống phổ biến điều lệ, luật thi đấu và hướng dẫn thêm kỹ-chiến thuật cho các VĐV trước khi bước vào tranh tài tại đại hội toàn tỉnh năm nay”.