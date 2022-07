U13 Hoàng Anh Gia Lai thua đậm trận ra quân

(GLO)- Ngày 5-7, các cầu thủ U13 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng chung kết U13 toàn quốc tranh Cúp Yamaha năm 2022 với các cầu thủ U13 Hà Nội.





Đội hình của U13 HAGL tham dự vòng chung kết năm nay. Ảnh: Văn Đại

Trước đối thủ mạnh đến từ Thủ đô, đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Văn Đại đã rơi vào thế vỡ trận và để thua với tỷ số đậm đà 0-6. Vòng chung kết năm nay được tổ chức tại TP. Đà Nẵng có sự tham gia của 15 đội bóng xuất sắc đã vượt qua vòng loại gồm: Hà Nội, Haduwaco Hải Dương, Viettel, PVF, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Hà Tĩnh, Becamex Bình Dương, Bình Dương, QNK Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Long An, CLB TP.HCM, HAGL cùng đội chủ nhà Đà Nẵng.



Các đội bóng được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn ra 2 đội có điểm số cao nhất ở mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết. U13 HAGL đã nằm cùng bảng với các đội U13 Hà Nội, Sông Lam Nghệ An và Long An. Ở lượt đấu đầu tiên, U13 Sông Lam Nghệ An cũng đã đánh bại U13 Long An với tỷ số 6-0. Ở lượt đấu thứ 2 vào chiều 7-7, U13 HAGL sẽ đối đầu với U13 Sông Lam Nghệ An.



Được biết, U13 HAGL tham gia vòng chung kết với 19 cầu thủ, trong đó nòng cốt là các học viên khóa 6 Học viện HAGL vừa trúng tuyển trong đợt tuyển sinh tháng 2-2022.



VĂN NGỌC