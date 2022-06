Thử thách đang chờ Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- V.League 2022 sẽ chính thức trở lại với vòng đấu thứ 5 sau 4 tháng tạm nghỉ để các đội tuyển đá SEA Games 31, vòng loại World Cup 2022 và vòng chung kết U23 châu Á. Vào lúc 18 giờ ngày mai (2-7), thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kiatisak sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Quy Nhơn với chủ nhà Topenland Bình Định.

Với những gì đã thể hiện ở mùa giải trước, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nghiễm nhiên là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V.League 2022. Và để tìm 1 đối trọng cho đội bóng Phố núi trong cuộc đua này thì Topenland Bình Định là cái tên “xứng tầm”. Chỉ mới trở lại đấu trường V.League từ mùa giải 2021 nhưng đội bóng đất võ đang có sự vươn lên mạnh mẽ với gói tài trợ 300 tỷ đồng từ các tập đoàn: Topenland, Hưng Thịnh Land. Kinh phí rủng rỉnh, Topenland Bình Định thỏa sức chiêu mộ hàng loạt cầu thủ có “số má” để bổ sung cho đội hình đầy sức trẻ của HLV Nguyễn Đức Thắng.

Trong đội hình Topenland Bình Định hiện có những cái tên thường ăn cơm tuyển như: Hồ Tấn Tài, Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh, Lý Công Hoàng Anh, Mạc Hồng Quân… hay thủ thành tân binh của đội tuyển quốc gia là Vũ Tuyên Quang. Cùng với đó, đội bóng này còn sở hữu dàn ngoại binh đã khẳng định đẳng cấp ở đấu trường V.League như: Schmidt Adriano, Rafaelson, Hendrio hay Jeremie Lynch.

Các cầu thủ HAGL tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Topenland Bình Định. Ảnh: Văn Ngọc

Bản thân HLV Nguyễn Đức Thắng cũng là nhà cầm quân được đánh giá cao ở đấu trường quốc nội. Vốn nhiều năm dẫn dắt các cầu thủ trẻ lò đào tạo Hà Nội, cựu tuyển thủ quốc gia này đã thổi sự nhiệt huyết, lối đá nhanh, mạnh mẽ và pressing cực tốt vào đội bóng đất võ. Trong 3 trận đã qua ở V.League 2022, Topenland Bình Định chỉ để thua duy nhất 1 trận khi HLV Nguyễn Đức Thắng mắc Covid-19 không thể sát cánh cùng các học trò. Nhiều trụ cột như: Hendrio, Jeremie Lynch, Lê Ngọc Bảo, Đặng Văn Trâm, Phạm Văn Thành, Vũ Hữu Quý cũng vì lý do tương tự mà không thể góp mặt trong ngày họ thất bại 0-2 trước Viettel FC ở vòng đấu ra quân. Còn lúc đầy đủ lực lượng, đội bóng đất võ đã có 2 trận đấu đầy thăng hoa trên đất khách khi vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-1 và đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-1. Nếu tính cả chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng ở Cúp Quốc gia, Topenland Bình Định đang có 3 trận thắng liên tiếp. Do đó, chiến thắng trước HAGL trên sân Quy Nhơn dĩ nhiên là mục tiêu mà họ hướng tới.

Khi đội chủ nhà sẵn sàng cho màn bứt phá trong cuộc đua vô địch thì HAGL lại cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần. Sau 4 vòng đấu, đội bóng Phố núi mới chỉ giành vẻn vẹn 3 điểm với 3 trận hòa và 1 thất bại. Ở Cúp Quốc gia, họ cũng không thể giành chiến thắng trong 90 phút mà chỉ vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong loạt sút luân lưu đầy may rủi. Tại đấu trường AFC Champions League, HAGL lại thể hiện một bộ mặt tương đối tích cực khi được chơi ở sân Thống Nhất. Đỉnh điểm trong số đó là trận thắng 1-0 trước đại diện nước Úc Sydney FC. Thế nhưng, giải đấu đó không mấy phát huy giá trị vì HAGL quay trở lại đấu trường quốc nội đã thi đấu đầy thất vọng ở giải giao hữu Tứ hùng diễn ra tại Hải Phòng.

Các cầu thủ HAGL đang tập luyện rất quyết tâm cho chuyến hành quân đến sân Quy Nhơn. Ảnh: Văn Ngọc

Đội bóng Phố núi đang khiến người hâm mộ đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Nhưng HLV Kiatisak hiểu rằng, một khi đã đặt mục tiêu vô địch, các học trò của ông sẽ không thể tái diễn những màn trình diễn phập phù. Đặc biệt, sau màn khởi đầu ì ạch, HAGL cần có sự lột xác thực sự để xứng đáng với tư cách ứng cử viên cho ngôi vô địch V.League 2022.

Đó là lý do HAGL đã rèn quân từ khá sớm để chuẩn bị cho ngày V.League 2022 trở lại. Theo quan sát của P.V, trong các buổi tập, chiến lược gia người Thái luôn tìm cách giúp các học trò có được sự thoải mái về mặt tinh thần. Ông chủ trương các cầu thủ đá bóng chính là “chơi” bóng để có thể ra sân với niềm cảm hứng cao nhất. Bởi việc “chán bóng” của các ngôi sao có lẽ là vấn đề quan ngại nhất ở đội bóng Phố núi trong thời điểm hiện tại. Về mặt chiến thuật, HLV Kiatisak thường xuyên yêu cầu các học trò phối hợp nhóm nhỏ để thoát pressing một cách tỉnh táo, đồng thời giữ cự ly đội hình đồng đều, di chuyển các tuyến nhịp nhàng nhằm chuyển hướng tấn công hoặc phòng ngự hợp lý nhất.

Từ ngày 29-6, các cầu thủ HAGL đã di chuyển xuống Quy Nhơn nhằm làm quen với thời tiết nắng nóng nơi đây. Trận đấu giữa 2 đội sẽ là tâm điểm vòng 5 bởi tính cạnh tranh trực tiếp trong tham vọng vô địch.