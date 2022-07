Hoàng Anh Gia Lai-SHB Đà Nẵng: Thắng để giải tỏa áp lực

(GLO)- Từ khi ngồi lên ghế nóng của đội chủ sân Pleiku, có lẽ đây là thời điểm khó khăn nhất với huấn luyện viên (HLV) Kiatisak. Hơn bao giờ hết, Zico Thái đang khát khao một trận thắng để giải tỏa áp lực. Ở vòng 6 V.League 2022 diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 10-7, SHB Đà Nẵng sẽ là đối thủ “vừa miếng” để Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lần đầu tiên nếm mùi vị chiến thắng trong mùa giải này.





Sau khi để Topenland Bình Định cầm chân với tỷ số 1-1 ở vòng 5, đội bóng Phố núi đã kéo dài chuỗi trận không biết mùi chiến thắng lên con số 5 với 4 trận hòa và 1 trận thua. Trận hòa mới đây cũng đã đẩy HAGL rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, chỉ đứng trên Nam Định và Sài Gòn FC. Đây là kết quả hoàn toàn trái ngược so với cùng thời điểm này năm 2021 khi Kiatisak vừa đến Pleiku. Sau 5 vòng đấu của V.League 2021, HAGL đứng ở vị trí số 1 với 10 điểm.

Hoàng Anh Gia Lai đang khát khao một chiến thắng hơn bao giờ hết. Ảnh: Lê Văn Ngọc



Chỉ sau 1 năm, khó khăn đang chồng chất với HAGL. Thậm chí, sau trận hòa trên sân Quy Nhơn, HLV Kiatisak đã phải ngậm ngùi thừa nhận 1 điểm là kết quả đầy may mắn. Đội bóng Phố núi có lợi thế chơi hơn người trong hơn nửa thời gian trận đấu nhưng chỉ tạo được vỏn vẹn 2 cơ hội ăn bàn với cú dứt điểm của Văn Thanh bị Đình Trọng cản phá và pha đánh đầu thành bàn phút 87 của Brandao. Trước thời điểm thủ thành Tuyên Quang của Topenland Bình Định lãnh thẻ đỏ bất đắc dĩ, HAGL hoàn toàn lép vế so với đội chủ nhà.



Trước trận cầu đó, giới chuyên môn đã chờ đợi màn lột xác của HAGL đến từ nguồn cảm hứng mang tên AFC Champions League. Nhưng không, đội bóng Phố núi dường như vẫn chưa thoát được sức ì với những cái tên quen thuộc. Đặc biệt, ở tuyến giữa, những đường chuyền của Xuân Trường mang quá nhiều sai số; Tuấn Anh hay Minh Vương cũng không thể tung ra các đường chuyền mang tính sáng tạo. Trong khi đó, Công Phượng vẫn bất lực với những tình huống xoay xở giữa số đông hậu vệ đối phương. Còn những bước chạy của Văn Toàn cũng không đủ bứt ra khỏi sự đeo bám của các cầu thủ Topenland Bình Định.



Khi những cái tên quen thuộc vẫn thi đấu tương đối nặng nề, Zico Thái cũng không thể tìm được sự thay thế từ băng ghế dự bị. Tiền đạo Brandao bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát ngay trước giờ bóng lăn cũng phải xỏ giày vào sân. Những Đình Lâm, Bảo Toàn hay Thanh Nhân không thể hiện được mình trong khoảng thời gian có mặt ở trên sân.



Trớ trêu thay, những phương án dự phòng của HAGL năm 2021 bị đẩy cho Hải Phòng mượn trong mùa giải này lại đang “bay cao”. Việt Hưng đã ghi bàn giúp đội bóng đất Cảng giành thắng lợi 3-1 trước Sài Gòn FC trong trận đấu mà cả các cầu thủ HAGL khác là Ngọc Quang và Quang Nho cũng góp mặt. Chiến thắng ấy giúp Hải Phòng củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhưng lại mang đến những sự hoài nghi về quyết định cho mượn hàng loạt cầu thủ của HAGL. Thực tế đã có những mùa giải khi Xuân Trường, Tuấn Anh ra nước ngoài chơi bóng, Việt Hưng và Ngọc Quang đã cáng đáng tốt nhiệm vụ ở khu trung tuyến. Vậy nên, ở thời điểm hiện tại, khi các vị trí “bơm bóng” đang tỏ ra thô cứng, người hâm mộ Phố núi càng có lý do tiếc nuối những cái tên vốn chỉ đóng thế đang khoác áo Hải Phòng.



Huấn luyện viên Kiatisak hiểu rằng ông chỉ có thể giải đáp những hoài nghi bằng màn trình diễn của chính HAGL mà gần nhất là cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku. Dẫu vậy, đây chắc chắn là thử thách không hề dễ dàng trong bối cảnh đội bóng Phố núi bị thiếu hụt về lực lượng. Trong khung gỗ, khả năng ra sân của Văn Trường và Tuấn Linh vẫn đang bỏ ngỏ vì chấn thương và có lẽ Zico Thái buộc phải sử dụng thủ thành trẻ Văn Lợi. Ở bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng dưới bàn tay của HLV Phan Thanh Hùng đang có đà hưng phấn sau khi đánh bại Hà Nội FC ở vòng đấu trước. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên của đội bóng sông Hàn sau 3 trận hòa và 1 trận thua.



Chia sẻ trước trận cầu này, HLV Kiatisak cho biết: “Chúng tôi đang gặp khá nhiều khó khăn về lực lượng. 3 điểm là điều rất khó khăn vào lúc này nhưng toàn đội sẽ cố gắng, nhất là khi được chơi ở sân Pleiku, nơi có khán giả nhà ủng hộ”.



LÊ VĂN NGỌC