Hạ gục Thái Lan, U19 Việt Nam giành hạng ba tại giải U19 Đông Nam Á

Sự lạnh lùng và bản lĩnh trong loạt sút phạt đền giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan sau khi hòa 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức trong trận tranh hạng ba của giải U19 Đông Nam Á 2022.



U19 Việt Việt Nam giành hạng ba chung cuộc tại giải U19 Đông Nam Á 2022. (Ảnh: VFF)



Đội tuyển U19 Việt Nam đã kết thúc giải U19 Đông Nam Á với vị trí an ủi sau khi đánh bại U19 Thái Lan trên chấm luân lưu 11m ở trận tranh hạng Ba diễn ra chiều nay (15/7).



Ở trận tái đấu này, hai đội tiếp tục hòa nhau 1-1 sau 90 phút chính thức. Do giải đấu cấp độ trẻ không áp dụng điều lệ thi đấu hiệp phụ, hai đội tiến thẳng vào phần đấu penalty cân não sau kết quả hòa.



Ở những lượt sút quan trọng, U19 Việt Nam thể hiện được sự lạnh lùng, bản lĩnh để đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ với tỷ số 5-3. Thủ môn Cao Văn Bình sắm vai người hùng với pha đổ người chuẩn xác, đẩy cú sút ở lượt thứ ba của U19 Thái Lan.



Đây là kết quả không tệ với lứa cầu thủ do huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt, sau khi vẫn thể hiện được tiềm năng và tố chất ấn tượng để phát triển nữa trong tương lai.



Qua trận đấu vừa khép lại, U19 Việt Nam nói riêng hay bóng đá Việt Nam nói chung một lần nữa khiến đại kình địch Thái Lan phải ngậm ngùi xếp sau ở những giải đấu gần đây với mọi cấp độ đội tuyển.





U19 Việt Nam và U19 Thái Lan hai lần hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu ở giải U19 Đông Nam Á 2022. (Ảnh: FAT)



Ở trận đấu cuối cùng tại U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam bị ảnh hưởng lớn từ tâm lý buồn bã sau thất bại 0-3 tại vòng bán kết trước U19 Malaysia. Thế nên, đoàn quân huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhập cuộc không tốt trước áp lực từ U19 Thái Lan.



Những phút cuối hiệp một, "voi chiến" làm chủ trận đấu với hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Một trong số đó trở thành bàn thắng mở tỷ số ở phút 43 sau hàng loạt cú sút nguy hiểm về phía khung thành U19 Việt Nam.



Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng thay đổi trong hiệp hai khi U19 Việt Nam xốc lại tinh thần và chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Tới phút 54, Quốc Việt gỡ hòa cho đoàn quân áo đỏ sao vàng sau tình huống thoát xuống khôn ngoan, đón đường chọc khe của độc đội và dứt điểm hiểm hóc.



Đây là bàn thắng thứ 5 của Nguyễn Quốc Việt ở giải đấu năm nay. Cầu thủ sinh năm 2003 là một trong những chân sút ấn tượng nhất của U19 Việt Nam và nhiều khả năng giành danh hiệu "Vua phá lưới" tại giải đấu lần này.



Sau bàn thắng gỡ hòa 1-1, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cùng chơi chậm vì hiểu rõ sự nguy hiểm từ đối phương, nên đôi bên khép lại 90 phút với kết quả "bất phân thắng bại." Ở vòng bảng, hai đội cũng chia điểm với tỷ số 1-1.





U19 Việt Nam cần lấy giải U19 Đông Nam Á 2022 làm bàn đạp để phát triển. (Ảnh: VFF)



Khép lại giải đấu U19 Đông Nam Á 2022, thành tích hạng ba chung cuộc chắc chắn khiến U19 Việt Nam rút ra được nhiều bài học để còn hướng tới tương lai rộng mở phía trước. Nhiều cầu thủ sáng giá như Quốc Việt, Văn Khang, Văn Trường đều thể hiện tốt, hứa hẹn lên tuyển U23 Việt Nam trong tương lai gần.

Theo Hiển Nguyễn (Vietnam+)