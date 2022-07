Giải Vô địch quốc gia bóng bàn Báo Nhân Dân: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lên ngôi vô địch nội dung đồng đội

(GLO)- Tối 14-7, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai đã diễn ra 2 trận chung kết đầu tiên của Giải Vô địch quốc gia bóng bàn Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022.





Ở trận chung kết đồng đội nam là cuộc đối đầu trong mơ giữa 2 đội Hà Nội và Hải Dương-Long Hải. Các tay vợt đến từ Hải Dương chính là những nhà đương kim vô địch của giải đấu nên được đánh giá khá cao. Tuy nhiên, ngay ở trận đấu đơn đầu tiên giữa Anh Tú (Hà Nội) và Đức Tuân (Hải Dương-Long Hải), các tay vợt của Thủ đô đã chứng tỏ sự vượt trội. Với lối chơi bản lĩnh hơn, Anh Tú đã vượt qua người đồng đội ở đội tuyển quốc gia với tỷ số 3-0 sau các sét 11-8, 11-6 và 12-10.



Tay vợt Nguyễn Anh Tú (trái) đã đánh bại Nguyễn Đức Tuân ở trận đấu đơn. Ảnh: Văn Ngọc



Ở trận đấu đơn thứ 2, Anh Hoàng cũng dễ dàng vượt qua Quang Hiền với tỷ số 3-0 sau các sét 11-7, 11-6 và 11-9. Trận đấu đơn cuối cùng, tuyển thủ Tuấn Anh là người níu kéo hy vọng cho Hải Dương-Long Hải. Dẫu vậy, anh cũng đã thất thủ trước Đình Đức với tỷ số 1-3 sau các sét 8-11, 10-12, 11-7 và 6-11. Chiến thắng này giúp Hà Nội soán ngôi đối thủ để giành ngôi vị số 1 ở nội dung đồng đội nam.



Đây được xem là một bất ngờ thú vị của giải đấu khi ở mùa giải 2021, Hà Nội chỉ giành vị trí thứ 3. Chia sẻ với với P.V Báo Gia Lai sau chiến thắng, tay vợt Nguyễn Anh Tú hồ hởi: “Các tay vợt Hải Dương là đối thủ rất mạnh, chúng tôi cũng là những người đồng đội của nhau trên đội tuyển quốc gia nên quá hiểu nhau về kỹ-chiến thuật. Nhưng hôm nay, chúng tôi là những người đã có màn thể hiện tốt hơn và đã giành chiến thắng. Chức vô địch này rất quan trọng với chúng tôi vì nó thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể. Hy vọng đây sẽ là bước đà để đội Hà Nội có thể giành thêm những tấm huy chương danh giá ở các nội dung đôi và đơn ở giải đấu này”.

Các tay vợt nữ của TP. Hồ Chí Minh (trái) đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ. Ảnh: Văn Ngọc





Các tay vợt đến từ Hải Dương đã có 1 ngày thi đấu kém duyên khi ở trận chung kết đồng đội nữ, họ đành chịu thất bại trước các cô gái của TP. Hồ Chí Minh. Ngọc Lan đã sớm giúp Hải Dương-Long Hải vươn lên dẫn trước sau khi đánh bại người đàn chị kỳ cựu là Mai Hoàng Mỹ Trang với tỷ số 3-2. Đây là trận cầu chứng kiến sự hưng phấn của Ngọc Lan với những cú đánh bằng tay trái đầy khó chịu. Cô đã vượt qua "tượng đài" của bóng bàn Việt Nam với các sét 9-11, 11-8, 11-8, 4-11 và 11-8.



Những tưởng chiến thắng này sẽ tạo đà tinh thần cho các tay vợt Hải Dương thì ở trận đấu thứ 2, Đinh Thị Hằng lại kém may mắn trong cuộc đối đầu với Diệu Khánh và đã bị xuống tinh thần ở những thời khắc quyết định. Tay vợt của TP. Hồ Chí Minh đã có những tình huống được sự hỗ trợ của “thần may mắn” để giành điểm ở những thời điểm quyết định. Diệu Khánh đã vượt qua đối thủ với tỷ số 3-2 đầy kịch tính, dù đã bị dẫn trước 2-0.



Tay vợt Đinh Thị Huệ một lần nữa giúp Long Hải-Hải Dương vươn lên dẫn 2-1 trước TP. Hồ Chí Minh khi đánh bại Anh Thư với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, ở trận cầu then chốt thứ 4, Ngọc Lan đã không thể vượt qua Diệu Khánh khi để thất bại với tỷ số 2-3. Có những thời điểm chức vô địch đã rất gần với Ngọc Lan cùng đồng đội nhưng cô đã để tuột mất một cách đáng tiếc. Diệu Khánh đã thi đấu xuất sắc ở khoảng thời gian cuối trận với thể lực bền bỉ hơn cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả tại Nhà thi đấu để giành thắng lợi.

Các tay vợt của Hà Nội đã giành chức vô địch. Ảnh: Văn Ngọc





Chiến thắng của Diệu Khánh buộc trận chung kết phải bước vào trận đấu đơn thứ 5 để phân định thắng bại. Mỹ Trang là người đảm nhiệm trọng trách trong thời điểm quyết định này cho TP. Hồ Chí Minh. Và với kinh nghiệm, bản lĩnh cùng sự điềm tĩnh, dẻo dai, Mỹ Trang đã thể hiện ưu thế trước Đinh Thị Hằng với chiến thắng 3-0 với tỷ số các sét 11-4, 11-9 và 11-9 sau trận cầu diễn ra đến gần 23 giờ.



Đánh bại Long Hải-Hải Dương với tỷ số 3-2, các tay vợt TP. Hồ Chí Minh đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung đồng đội nữ. Được biết, từ chiều 14-7, các vận động viên đã tranh tài ở nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.



LÊ VĂN NGỌC