Bầu Đức và HLV Kiatisak đi tìm thời hoàng kim cho Hoàng Anh Gia Lai

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã giao toàn quyền kiểm soát HA Gia Lai cho cựu HLV đội tuyển Thái Lan Kiatisak với mục tiêu từ nay đến năm 2026 phải vô địch V-League hai lần.

Năm ngoái, HA Gia Lai đăng quang nửa mùa V-League dưới thời tân HLV Kiatisak nhưng không may giải bị hủy do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Mùa này, chật vật ở bốn trận liền không biết thắng rồi khi V-League trở lại, thầy trò HLV Kiatisak thắng ba trận liền đã nhảy lên top 4 với 13 điểm, chỉ kém đội đang dẫn đầu bảng Hải Phòng đúng 1 điểm.

Bầu Đức và HLV Kiatisak hạnh phúc với thành tích của HA Gia Lai và đội bóng đi đâu cũng có người hâm mộ đông đảo. Ảnh: AĐ-A.Phương

Niềm vui lớn nhất của Zico Thái là khi các chân sút cả nội lẫn ngoại nhả đạn đều đều, trong lúc hàng thủ vững vàng hơn để không rơi vào cảnh trên làm dưới phá. Với đà thăng tiến này, cơ hội cho đội bóng của bầu Đức lần đầu tiên lên ngôi vua V-League sau 18 năm không quá xa vời.

Lâu nay, ai cũng biết bầu Đức không quan tâm đầu tư nhiều cho bóng đá, phần vì bận công việc, mặt khác ngân quỹ cũng hạn chế, cùng sự chán chường về tính chuyên nghiệp ở V-Legaue chưa cao với hiện tượng một ông bầu “ôm” nhiều đội bóng. Cho nên bầu Đức thường nói cho HA Gia Lai “đá cho vui” mà không cần vô địch.

Tuy nhiên, chính sự lấp lửng của bầu Đức nhiều lúc khiến cầu thủ chới với. Họ không có mục tiêu rõ ràng, dù rất muốn tri ân bầu Đức bằng ngôi vô địch trước khi hàng loạt cầu thủ cạn hợp đồng ở tuổi 28.

Từ khi có Kiatisak, bầu Đức đã chịu… xem đá bóng hơn và chịu chi hơn cho những chỗ còn khiếm khuyết của HA Gia Lai. Mất trung vệ Kim Dong-su do anh phải về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc sa thải Baiano vì chơi kém, bầu Đức gật đầu cho Zico Thái lấy ngay ngoại binh mới. Trận nào ở sân nhà Pleiku, người ta cũng thấy bầu Đức ngồi trên khán đài chăm chú và biểu lộ trạng thái vui, buồn cùng thầy trò HLV Kiatisak. Và cựu đội trưởng HA Gia Lai thời hoàng kim với hai chức vô địch V-League 2003, 2004 cũng rất khôn khéo bày tỏ tình cảm lẫn sự trung thành của mình với ông bầu phố núi.

Sau bước đi loạng choạng hồi đầu mùa, HA Gia Lai có dấu hiệu tăng tốc với ba chiến thắng liên tiếp để gia nhập nhóm dẫn đầu V-League 2022. Bên cạnh sự bình ổn của đội hình đang có phong độ cao, đội bóng phố núi còn có sự hậu thuẫn hết mình từ bầu Đức lẫn giới cổ động viên nhiệt tình ở trận nào cũng cổ vũ cuồng nhiệt trên khắp mặt sân.

Chiều 24-7, HA Gia Lai sẽ tiếp Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku với mục tiêu 3 điểm (On Sport trực tiếp 17 giờ). Thầy trò HLV Kiatisak có nhiều lợi thế hơn đội khách bởi lực lượng nhỉnh hơn và tâm lý hưng phấn hơn Thanh Hóa từng chơi ba trận sân khách chỉ có 1 điểm. HLV lão luyện Petrovic cùng các học trò hay lắm sẽ chia điểm.

Ban tổ chức sân Vinh và nhiệm vụ “để mắt” CĐV Hải Phòng bị cấm đến sân

+ Đội nhì bảng SL Nghệ An chiều 23-7 sẽ tiếp đội dẫn đầu Hải Phòng trên sân Vinh (On Fooball trực tiếp 18 giờ) bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn còn yêu cầu BTC sân Vinh để mắt đến khán giả Trần Tiến Dũng. Ông này vừa bị VFF ra lệnh cấm đến sân bóng do VFF quản lý trong ba năm, do hành vi phun nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà ở vòng đấu trước trên sân Lạch Tray. Tiếc cho đội khách Hải Phòng vắng chân sút số một Rimario (đã ghi tám bàn) do thẻ phạt sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội giành chiến thắng. Ngược lại, SL Nghệ An sau cú ngã ngựa 1-3 đầy bất ngờ trên sân SHB Đà Nẵng sẽ gồng mình ra chơi để thắng và tái chiếm ngôi đầu bảng.

+ Các trận đấu khác ở vòng 9 V-League: Ngày 23-7: Bình Định - SHB Đà Nẵng (On Sport+ trực tiếp 18 giờ). Ngày 24-7: Hà Tĩnh - Hà Nội (On Sport+ trực tiếp 18 giờ), Sài Gòn FC - Nam Định (On Sport New trực tiếp 19 giờ 15), Viettel - TP.HCM (VTV6 trực tiếp 19 giờ 15). TT