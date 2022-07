AFF Cup bóng đá nữ khởi tranh: Gay cấn tranh vé vào bán kết ở bảng A

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á khởi tranh ngày 4.7, với các trận mở màn ở bảng A có chủ nhà Philippines, U.23 Úc và Thái Lan. Đây là những đối thủ hứa gặp tuyển nữ Việt Nam nếu cùng vào bán kết.





Ở bảng A giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup nữ), ngoài 3 đối thủ cực mạnh trên còn có các tuyển nữ Indonesia, Singapore và Malaysia. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B tương đối dễ thở với Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào.





Tuyển nữ Philippines (áo trắng) ra quân gặp tuyển nữ Úc với thành phần U.23. Ảnh: AFC



Trong ngày ra quân ở bảng A, chủ nhà tuyển nữ Philippines đối đầu trước đối thủ mạnh là tuyển nữ Úc nhưng tham dự với thành phần cầu thủ U.23 thi đấu lúc 18 giờ (giờ Việt Nam) trên sân Rizal Memorial ở Manila. Trước đó là trận tuyển nữ Singapore gặp Malaysia lúc 15 giờ, trận còn lại bảng này giữa tuyển nữ Thái Lan gặp Indonesia lúc 18 giờ trên sân Binan.



Với bảng A, tuyển nữ Thái Lan quá mạnh so với Indonesia nên có thể dự báo trước một chiến thắng dễ dàng. Trong khi đó, tuyển nữ Philippines cũng cần hướng đến chiến thắng trước U.23 Úc để giữ hy vọng tranh vé vào bán kết. Cặp còn lại giữa tuyển nữ Singapore gặp Malaysia khá cân bằng, nhưng 2 đối thủ này so với Philippines, U.23 Úc và Thái Lan đều khó lòng cạnh tranh lại.



Do đó, ở bảng A cuộc đua tranh 2 vé vào bán kết gần như chỉ xoay quanh 3 đội gồm chủ nhà Philippines, U.23 Úc và Thái Lan. Theo HLV Alen Stajcic của tuyển nữ Philippines: “Tuyển nữ Úc dự giải chỉ với thành phần U.23, họ còn có một số nữ cầu thủ chỉ mới 16 - 17 tuổi. Tuy nhiên, tuổi tác không phải là vấn đề, mà chất lượng chơi bóng của các nữ cầu thủ Úc mới quan trọng. Trong đó, tôi đánh giá các cầu thủ như tiền vệ Daniela Galic và hậu vệ Alexia Apostolakis có lẽ là những tài năng xuất sắc nhất trong khu vực hiện nay”.



HLV Alen Stajcic, cũng là người Úc, cho biết thêm: “Dù tuyển nữ Philippines với thành phần đội tuyển và đang trong quá trình chuẩn bị cho World Cup nữ 2023, nhưng không thể đánh giá thấp đối thủ. Tôi hy vọng sự cổ vũ của CĐV nhà sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tuyển Philippines giành kết quả tốt nhất trận ra quân”.



Phía tuyển nữ U.23 Úc, HLV Melissa Andreatta cho biết: “Thành phần chúng tôi từng thắng tuyển nữ Philippines 4-0 ở kỳ Asian Cup nữ hồi tháng 2 đầu năm nay hiện chỉ còn hậu vệ Charlotte Grant. Đa số cầu thủ khác dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á lần này của Úc đều còn rất trẻ. Mục tiêu của chúng tôi là tích lũy thêm kinh nghiệm cho họ khi được đối đầu trước các đối thủ mạnh của Đông Nam Á”.



Sau trận ra quân gặp chủ nhà tuyển nữ Philippines, trận tiếp theo của tuyển nữ U.23 Úc gặp tuyển nữ Thái Lan ngày 6.7. Thành bại các trận này có thể sẽ quyết định 2 suất của bảng A vào bán kết giữa 3 đối thủ mạnh nhất trong bảng.



Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam sau trận giao hữu thua tuyển nữ Pháp 0-7, hiện đang trên đường đến Philippines dự giải và sẽ có trận ra quân ở bảng B gặp tuyển nữ Campuchia lúc 18 giờ ngày 7.7 tại sân Binan.



