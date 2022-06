(GLO)- Chiều 13-6, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã diễn ra trận đấu cuối cùng ở môn bóng đá trong khuôn khổ vòng loại bảng B Hội thao Công an tỉnh Gia Lai giữa Công an huyện Đak Đoa và Công an huyện Đức Cơ.





Đội bóng đá Công an huyện Chư Pưh giành vé vào chơi trận chung kết sau khi đánh bại Công an huyện Đak Đoa trên chấm penalty. Ảnh: Văn Ngọc

Với tính chất của một trận đấu phân thứ hạng để quyết định tấm vé vào chơi ở vòng chung kết, cả 2 đã nhập cuộc rất quyết tâm với một thế trận cân bằng trong suốt hiệp 1. Tuy nhiên, sự lơi lỏng nơi hàng thủ ở đầu hiệp 2 đã khiến Công an huyện Đức Cơ phải trả giá với 2 bàn thua khá chóng vánh. Để rồi, họ bị vỡ trận và bị đối thủ vùi dập với tỷ số 5-0 chung cuộc.



Chiến thắng này đã giúp Công an huyện Đak Đoa vào vòng chung kết cùng Công an huyện Ia Grai và Công an huyện Chư Pưh ở bảng B. Bởi trong các trận đấu diễn ra vào sáng cùng ngày, Công an huyện Ia Grai đã vượt qua Công an huyện Đức Cơ với tỷ số 4-2 còn Công an huyện Chư Pưh đã đánh bại Công an huyện Đak Đoa với tỷ số 4-1 trên chấm penalty khi 2 đội hòa nhau 2-2 ở 50 phút thi đấu chính thức.



Ở môn bóng chuyền tại bảng này, 3 đội bóng đạt thứ hạng cao nhất để vào chơi vòng chung kết gồm: Công an TP. Pleiku, Công an huyện Chư Păh và Công an huyện Chư Sê. Vòng chung kết của Hội thao Công an tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 7-2022.



Được biết, vòng loại bảng B có 8 đơn vị Công an các địa phương tham gia tranh tài gồm: TP. Pleiku, Chư Păh, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Sê, Chư Pưh và Chư Prông. Ở mỗi môn thi đấu đều có 8 đội bóng thi đấu với hơn 250 cán bộ, chiến sĩ tham gia.



VĂN NGỌC