U23 Việt Nam có thể phải thay đổi cách chơi trước U23 Hàn Quốc

Đối đầu với đối thủ mạnh nhất bảng - U23 Hàn Quốc vào 20h tối 5/6, U23 Việt Nam có thể chơi thấp và chờ đợi những đợt tấn công nhanh với hy vọng giành được kết quả có lợi.



Huấn luyện viên U23 Việt Nam Gong Oh-kyun. (Ảnh: VFF/TTXVN phát)



Huấn luyện viên Gong Oh-kyun đánh giá đối thủ mà U23 Việt Nam gặp lúc 20h tối 5/6 tại Vòng chung kết U23 châu Á 2022 rất mạnh và U23 Việt Nam có thể sẽ phải tiếp cận U23 Hàn Quốc với thế trận khác.



Ở trận mở màn với U23 Thái Lan, huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã khiến U23 Thái Lan bất ngờ từ những giây đầu tiên của trận đấu khi chọn lối chơi áp sát quyết liệt.



Điều đó thành công tối đa khi U23 Việt Nam có bàn thắng sớm nhờ công của Phan Tuấn Tài.



Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã tốn rất nhiều thể lực và cũng không thể bảo vệ 3 điểm trọn vẹn khi bị đối thủ gỡ hoà phút bù giờ.



U23 Việt Nam hiện tại đã bị các đối thủ nhận diện và huấn luyện viên Gong Oh-kyun có thể phải thay đổi lối chơi cho phù hợp, đặc biệt là khi họ phải đối diện với đội tuyển mạnh nhất bảng C là U23 Hàn Quốc.



Giới chuyên môn nhận định huấn luyện viên Gong Oh-kyun với sự trẻ trung đã mang đến sự mới mẻ trong lối chơi của U23 Việt Nam.



Huấn luyện viên Gong Oh-kyun không ngần ngại thừa nhận sự thay đổi và thực sự các cầu thủ U23 Việt Nam có tiềm năng để chơi với sơ đồ ông mong muốn.



Tuy vậy, các cầu thủ đã không tích luỹ đủ thể lực trong trận mở màn bảng C. Trước bàn thua phút cuối trận, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã xuống sức và chuột rút, không thể duy trì sự tập trung, dẫn đến sai sót đáng tiếc.



Đối đầu với U23 Hàn Quốc, huấn luyện viên Gong Oh-kyun có thể sẽ phải chấp nhận thay đổi với sơ đồ nhiều trung vệ hơn, có thể là 5-3-2, 5-4-1.



U23 Hàn Quốc đã cho thấy sự mạnh mẽ và nhanh nhẹn trong những đợt lên bóng để đại thắng U23 Malaysia. U23 Việt Nam có thể chơi thấp và chờ đợi những đợt tấn công nhanh.



Nhiệm vụ quan trọng nhất của U23 Việt Nam khi đối đầu U23 Hàn Quốc là tìm kiếm 1 điểm, chưa vội nghĩ đến chuyện đánh bại nhà đương kim vô địch.



Việc tích luỹ thể lực để đủ sức đeo bám đối thủ suốt hai hiệp chính là điều mà huấn luyện viên Gong Oh-kyun phải tính toán.



Nếu để cho các ngôi sao trẻ bên phía U23 Hàn Quốc có khoảng trống để đột phá, đó sẽ là điều khiến thầy trò huấn luyện viên Gong Oh-kyun phải trả giá đắt.



Việc tranh chấp trong vòng cấm của các hậu vệ U23 Việt Nam cũng phải dè chừng khi công nghệ VAR được áp dụng và những pha va chạm hay tiểu xảo rất khó qua mắt các trọng tài.



U23 Việt Nam có thể sẽ làm nên chuyện nếu chơi tập trung tối đa trước U23 Hàn Quốc, đặc biệt sau khi đội tuyển trẻ "Xứ Kim chi" đã ít nhiều cho thấy sức mạnh của họ khi gặp U23 Malaysia.



Đội nào thắng trong cuộc so tài này sẽ nắm nhiều lợi thế tranh vé đi tiếp. Nếu hoà trận này, U23 Việt Nam sẽ rất có lợi khi gặp U23 Malaysia ở lượt cuối.

Theo Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)