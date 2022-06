Trường THPT Nguyễn Trãi giành giải nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao thị xã An Khê lần thứ IX

(GLO)- Chiều 10-6, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức bế mạc Đại hội Thể dục thể thao thị xã lần thứ IX-2021.





Ban tổ chức trao cờ cho các đội giành giải nhất, nhì, ba tại Đại hội Thể dục thể thao thị xã An Khê lần thứ IX. Ảnh: Thế Huynh

Đại hội Thể dục thể thao thị xã An Khê lần thứ IX-2021 diễn ra từ ngày 17-3-2021. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên một số môn chuyển sang thi đấu năm 2022, từ ngày 19-5 đến ngày 10-6. Tham gia đại hội lần này có hơn 1.500 vận động viên đến từ 11 xã, phường và 8 trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Các vận động viên tranh tài ở 15 bộ môn: cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bóng đá, cầu lông, đậy gậy, bơi, việt dã, Vovinam, võ cổ truyền, bida, điền kinh và kéo co.



Kết thúc Đại hội, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Trường THPT Nguyễn Trãi, giải nhì thuộc về phường Tây Sơn và phường An Phú giành giải ba.



Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đại hội Thể dục thể thao cấp xã; tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao thị xã lần thứ IX; tặng giấy khen cho 8 tập thể, 14 cá nhân có thành tích tốt về xây dựng và phát triển phong trào thể thao quần chúng trong 4 năm (2018-2021) trên địa bàn thị xã.



NGỌC MINH