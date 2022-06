Lê Quang Liêm giành ngôi á quân Prague Masters 2022

Tối nay (17/6), Lê Quang Liêm đã hòa Vallejo Pons Francisco (Tây Ban Nha) ở ván 9 và cũng là ván cuối Giải cờ vua Prague Masters 2022. Với kết quả này, Lê Quang Liêm xếp thứ 2 chung cuộc, kém kỳ thủ vô địch Harikrishna Pentala (Ấn Độ) 0,5 điểm.

Lê Quang Liêm chia điểm với Vallejo Pons Francisco

Trước khi bước vào ván đấu cuối cùng Giải cờ vua Prague Masters 2022 diễn ra từ 16 giờ chiều nay (giờ Việt Nam), Lê Quang Liêm (5,5 điểm/8 ván) tạm xếp thứ 2 do cùng bằng điểm nhưng kém kỳ thủ Harikrishna Pentala (Ấn Độ) chỉ số phụ (Liêm cầm 3 ván quân đen, trong khi Harikrishna Pentala đã cầm 4 ván quân đen).

Lê Quang Liêm đã giành ngôi á quân Prague Masters 2022. Ảnh: praguechessfestival.com

Ván 9, Lê Quang Liêm (hệ số elo 2709) cầm quân đen gặp Vallejo Pons Francisco (Tây Ban Nha, elo 2703).

Cả hai kỳ thủ khai cuộc khá thận trọng, sau đó đã liên tiếp đổi quân và không giấu giếm ý đồ giải quyết ván đấu ở thế cờ tàn. Sau 24 nước cờ, hai bên đã đổi xong Hậu và 1 Tượng, 1 Mã.

Đến nước thứ 36, Lê Quang Liêm và Vallejo Pons Francisco chấp nhận chia điểm.

Lê Quang Liêm hòa Vallejo Pons Francisco sau 36 nước đấu trí. Ảnh chụp màn hình

Tương tự như cặp đấu giữa Vallejo Pons Francisco và Lê Quang Liêm, 3 cặp đấu khác ở ván 9 giữa Vidit Santosh Gujrathi (Ấn Độ) vs Salem A.R. Saleh (UAE), Shankland Sam (Mỹ) vs Nguyễn Thái Đại Văn (Czech), Maghsoodloo Parham (Iran) vs Navara David (Czech) cùng có kết quả hòa.

Cặp đấu có liên quan trực tiếp đến cuộc đua vô địch giữa Harikrishna Pentala (Ấn Độ) vs Anton Guijarro David (Tây Ban Nha) kết thúc muộn nhất. Anton cầm quân đen tàn cuộc yếu thế hơn và chấp nhận thúc thủ sau 57 nước đấu trí.

Với kết quả này, Harikrishna Pentala (6,5 điểm/9 ván) đoạt ngôi vô địch Prague Masters 2022. Lê Quang Liêm (6 điểm) xếp thứ 2 chung cuộc.

Bảng xếp hạng chung cuộc Giải cờ vua Prague Masters 2022.

Giải cờ vua Prague Masters 2022 là giải cờ tiêu chuẩn đầu tiên mà Lê Quang Liêm tham gia so tài 2 năm không thi đấu nội dung này và mất thứ hạng trên bảng xếp hạng Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) dù vẫn sở hữu hệ số elo là 2709. Nội dung cờ tiêu chuẩn hệ masters tại giải Prague Chess Festival 2022 có 10 kỳ thủ góp mặt và thi đấu cờ tiêu chuẩn với 9 ván theo hệ Thụy sĩ. Giải bắt đầu từ ngày 8/6 và kết thúc ngày 17/6 theo giờ CH Czech.