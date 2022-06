Gần 1.000 vận động viên tham gia Hội thao Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 20-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Hội thao năm 2022. Tham dự lễ khai mạc có Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh.





Hội thao quy tụ gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc



Hội thao quy tụ gần 1.000 vận động viên (VĐV) là các cán bộ, chiến sĩ của Công an 17 huyện, thị xã, thành phố cùng 27 đơn vị chuyên môn trực thuộc Công an tỉnh. Các VĐV sẽ tranh tài ở 8 môn thi gồm 6 môn thể thao phong trào như: bóng đá nam 7 người, bóng chuyền nam, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, cờ tướng và 2 môn thể thao ứng dụng là bắn súng và chiến sĩ Công an khỏe.



Hội thao nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022). Đây còn là dịp tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an để phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, tạo nguồn lực xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.



Dự kiến, hội thao sẽ bế mạc vào ngày 23-6. Kết thúc, Công an tỉnh sẽ lựa chọn những VĐV xuất sắc để thành lập đội tuyển tham dự Hội thao do Bộ Công an tổ chức cũng như Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai.



VĂN NGỌC