SEA Games 31: Triệu trái tim chờ màn so tài của U23 Việt Nam-Malaysia

Vào lúc 19 giờ ngày 19/5, tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sẽ diễn ra trận giao đấu của các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo và Brad Maloney.

Các cầu thủ U23 Việt Nam cám ơn khán giả đã cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển thi đấu và giành chiến thắng với U23 Myanmar. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Giành vé vào thi đấu trận chung kết và mang vinh quang về cho Tổ quốc là mục tiêu đặt ra của cả hai đội bóng đá nam U23 Việt Nam và U23 Malaysia tại SEA Games 31.

Vào lúc 19 giờ ngày 19/5, tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sẽ diễn ra trận giao đấu của các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo và Brad Maloney. Cùng với người hâm mộ bóng đá Phú Thọ, hàng triệu con tim yêu bóng cả nước đang hướng về sân vận động Việt Trì để chứng kiến màn so tài, đấu trí đầy thách thức này.

Không khí nóng lên từng giờ

Bầu không khí lễ hội bóng đá lại náo nhiệt trở lại sau 4 ngày nghỉ, dọc theo đại lộ Hùng Vương, đường Nguyễn Tất Thành, Quảng trường Trung tâm thành phố Việt Trì dẫn vào sân vận động Việt Trì đã trống rong cờ mở từ đầu giờ chiều 19/5.

Anh Đặng Huỳnh Anh và các bạn từ Thành phố Hồ Chí Mình vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đã di chuyển ngay lên thành phố Việt Trì để cổ vũ cho trận bóng vào chiều 19/5. Tự tay chọn cho mình chiếc áo in cờ đỏ sao vàng và dải băngrôn mang dòng chữ “Việt Nam chiến thắng” được bày bán bên lề đường, anh Huỳnh Anh và bạn đã hòa vào dòng người đang phất cờ chuẩn bị vào sân cổ vũ.

Anh Đặng Huỳnh Anh cho biết với tình yêu bóng đá cháy bỏng, anh và các bạn đã quyết định có chuyến hành trình về đất Tổ vừa cổ vũ cho đội bóng đá Việt Nam và tham quan Khu du tích lịch sử Đền Hùng.

Theo người hâm mộ, với chiến thắng 3 trận hòa 1 trận, ghi 6 bàn và thậm chí chưa để lọt lưới bàn nào, U23 Việt Nam đã cho thấy sức mạnh của mình tại bảng A SEA Games năm nay. Đối đầu với một U23 Malaysia trẻ trung và đang thi đấu tự tin, đây chắc chắn sẽ là một thách thức với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hy vọng tại trận đấu này, thầy trò ông Park sẽ có chiến thuật hợp lý để giành chiến thắng.

Tại buổi họp báo diễn ra ngày 18/5, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết mục tiêu trước mắt, U23 Việt Nam phải thắng U23 Malaysia ở trận bán kết. Hiện toàn đội đã lên phương án hợp lý và có biện pháp đối phó. Thể lực các cầu thủ đang hồi phục tương đối tốt và cố gắng cho trận đấu tới.

Còn huấn luyện viên Brad Maloney của U23 Malaysia cho rằng họ sẽ chơi tốt trong 90 phút trận đấu và đã có phương án tốt trong trận đấu này và giành vé vào chung kết. Theo huấn luyện viên Brad Maloney, hiện đội bóng của ông có các cầu thủ trẻ và đã phân tích các trận trước và sẽ điều chỉnh lối chơi để thi đấu thật hay gặp U23 Việt Nam. U23 Việt Nam là đội chủ nhà, có đông đảo cổ động viên cổ vũ và là ứng cử viên số một cho tấm huy chương Vàng SEA Games năm nay. "Chúng tôi sẽ chơi hết sức để giành kết quả cao nhất," ông Brad Maloney nói.

Sẵn sàng cho trận bán kết

Đại diện Ban Quản lý Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ cho biết sau 10 ngày liên tục thi đấu vòng loại bảng A môn Bóng đá nam SEA Games 31, đến nay toàn bộ hệ thống mặt Sân vận động Việt Trì vẫn khá tốt, bảo đảm đủ tiêu chuẩn phục vụ trận bán kết diễn ra lúc 19 giờ ngày 19/5.

Nhờ những thiết bị hiện đại, kỹ thuật chăm sóc và cách bảo quản cỏ khá bài bản, chất lượng mặt sân sau 10 trận liên tiếp vẫn đảm bảo như ban đầu. Huấn luyện viên của 5 đội ở bảng A rất hài lòng về mặt sân thi đấu tại Việt Trì. Để đảm bảo chất lượng mặt sân tốt nhất trong trận đấu tới, trong những ngày qua Ban Quản lý sân liên tục phun nước toàn bộ mặt sân; đồng thời cấy bổ sung những chỗ ít cỏ, sơn kẻ lại vạch sân và kiểm tra toàn bộ độ lồi lõm của sân đảm.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy nhấn mạnh Ban Tổ chức sân Việt Trì tạo mọi điều kiện tốt nhất để người hâm mộ vào sân cổ vũ. Mong muốn các cổ động viên đến sân có thể cổ vũ văn minh hết minh cho đội bóng. Sở đã hỗ trợ Hội cổ vũ bóng đá Phú Thọ gần 3.000 cờ Tổ quốc khổ 80x120cm để các cổ động viên cổ vũ bằng cờ. Lá đại kỳ 3.000m2 cũng sẽ được mang lên khán đài B, nhiều loa, kèn, trống cũng được chuẩn bị để tạo không khí rất phấn khích trên sân.

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ứng trực những điểm nóng.Để tránh ùn tắc trước cửa sân, Công an tỉnh đã bố trí đầy đủ các lực lượng tại các cửa ra vào để hướng dẫn các phương tiện đi theo hướng đã được bố trí đúng quy định. Nhiều cửa an ninh được lập ra để kiểm soát người và phương tiện ra vào sân vận động; các phương án xử lý các tình huống đột xuất xảy ra ngay tại chỗ đã được lập ra để đảm bảo thuận lợi, an toàn cho người vào sân cổ vũ bóng đá.

Tại sân vận động, Ban Tổ chức cũng khuyến cáo người dân không mua bán vé dạo để tránh mua phải vé giả và không mua bán vé mời, nếu phát hiện sẽ bị thu hồi. Khi vào sân, các cổ động viên cần tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn của các lực lượng làm nhiệm vụ để góp phần vào thành công chung của trận đấu.