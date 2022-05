Nguyễn Huy Hoàng tiết lộ bí quyết phá kỷ lục SEA Games 31

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã có chiến thuật rất chủ động, không bung sức sớm, qua đó đã vượt mặt đối thủ người Malaysia và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m tự do.



Nguyễn Huy Hoàng vui mừng khi giành huy chương vàng và phả kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m tự do. Ảnh: Minh Hiếu

Tối 16.5, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã đoạt huy chương vàng 400m tự do nam với thành tích 3 phút 48 giây 06. Đây là tấm huy chương vàng thứ 2 của anh tại SEA Games 31, sau khi đăng quang ở nội dung 1.500m tự do cách đây 2 ngày. Ngoài ra, Huy Hoàng cũng đã phá kỷ lục của chính mình ở nội dung 400m tự do, lập tại SEA Games 2019 (3 phút 49 giây 08).

Trên đường đua xanh tối 16.5, Huy Hoàng xếp sau Khiew Hoe Yean ở 150m đầu tiên. Nhưng sau đó, kình ngư Việt Nam đã tăng tốc đúng lúc để về nhất. "Tôi thua sau đối thủ Malaysia ở chặng đầu là chiến thuật đã đề ra từ trước. Tôi chủ động bám đuổi đối thủ, không bung sức sớm và chỉ tăng tốc ở giai đoạn sau. Tôi rất vui khi phá kỷ lục SEA Games ngày hôm nay. Tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu", Huy Hoàng cho biết sau khi về đích.

Đến nay, Huy Hoàng đã có 5 huy chương vàng SEA Games và nhiều lần phá kỷ lục của đại hội. "Theo tôi điều khó nhất để có thể đạt huy chương vàng SEA Games và phá kỷ lục là sự chuẩn bị. Bởi môn bơi, các vận động viên không thể chuẩn bị 1 tháng, 2 tháng mà phải mất nhiều năm. Vì thế, tôi phải rất kiên trì. Tôi rất vui khi đã hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Tôi xem đó là động lực để vươn xa hơn nữa trong tương lai", kình ngư sinh năm 2000 chia sẻ.

Huy Hoàng cho biết anh sẽ còn tham dự 2 nội dung cá nhân 200m và 800m tự do nam tại SEA Games 31. Ngoài ra, anh cùng đồng đội sẽ tham dự ít nhất 1 nội dung tiếp sức đồng đội.

Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2000 ở Quảng Bình là vận động viên bơi đường dài nổi tiếng của Việt Nam. Anh từng giành 1 huy chương vàng SEA Games 2017, 2 huy chương vàng SEA Games 2019 ở cự ly 400m và 1.500m tự do. Ngoài ra, anh cũng đoạt 1 huy chương đồng, 1 huy chương bạc ASIAD 2018. Bên cạnh đó, Huy Hoàng cũng ghi dấu ấn với tấm huy chương vàng 800m tự do ở Olympic trẻ 2018.