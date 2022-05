Bóng ném bãi biển nam SEA Games 31: Việt Nam thắng Philippines 2-0

Qua hai hiệp với những pha tranh, ném bóng quyết liệt, đội tuyển bóng ném nam Việt Nam đã dẫn trước đội Philippines với khoảng cách điểm số khá xa 24-14 và 23-12.

Pha tấn công của cầu thủ đội tuyển Việt Nam trước khung thành của đội tuyển Philippines. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Chiều 7/5 tại bãi biển quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục diễn ra các trận bóng ném bãi biển nam SEA Games 31 ở vòng lượt đi giữa các đội tuyển Việt Nam gặp Philippines, Singapore gặp Thái Lan.

Sau 2 trận thi đấu, Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều chiến thắng với tỷ số 2-0

Xuất trận với trang phục màu trắng, tâm thế tự tin, trong trận gặp đội Philippines, đội bóng ném nam Việt Nam đã có nhiều pha tấn công liên tiếp ngay ở những phút đầu tiên của hiệp đấu.

Qua hai hiệp với những pha tranh, ném bóng quyết liệt, tuyển Việt Nam dẫn trước đội Philippines với khoảng cách điểm số khá xa 24-14 và 23-12.

Sau trận đấu, cầu thủ khoác áo số 10 La Văn Lớn, người ghi nhiều bàn thắng trong hai trận bóng ném bãi biển nam SEA Games 31 bày tỏ sự vui mừng, tự hào khi đã cùng với đồng đội giành chiến thắng tuyệt đối ở hai trận.

Đây cũng là động lực để đội vững tin bước vào các trận thi đấu tiếp theo. Vận động viên La Văn Lớn khẳng định, để chiến thắng được đội Philippines, các cầu thủ đội bóng ném bãi biển nam Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ, do vậy dù đã thắng 2 trận nhưng toàn đội không chủ quan mà phải luyện tập để thi đấu tốt hơn nữa.

Với thời tiết tại thành phố Hạ Long chiều 7/5 mát mẻ, tạo điều kiện cho các học trò của huấn luyện viên Trịnh Huy Cường tâm thế thi đấu tốt nhất.

Ông Cường chia sẻ, toàn đội đã cố gắng thi đấu quyết tâm, đoàn kết. Ông nhận định Philippines là đội trẻ mạnh, có sự tiến bộ vượt bậc. Đối với đội Việt Nam ở trận này tuy thắng nhưng phòng ngự còn tồn tại một số vấn đề cần phải điều chỉnh, thay đổi qua các trận đấu khác.

Trước đó vào 16 giờ ngày 7/5, Đội tuyển Thái Lan đã xuất sắc vượt qua đội Singapore với tỷ số 2-0. Tỷ số hai hiệp là 24-10 và 15-10.

Trong trận đấu chiều 7/5, Đội tuyển Thái Lan đã thể hiện vượt trội trước đối thủ bằng nhiều bàn thắng được ghi liên tiếp.

Theo nhận định của các chuyên gia, Đội bóng ném bãi biển nam Singapore non trẻ hơn so với các đội còn lại, do đó sẽ khó khăn hơn khi thi đấu với các đội đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Trước đó ở trận mở màn ngày 6/5, đội Thái Lan thua Philippines với tỷ số 2-0; đội Singapore để thua Việt Nam 2-0.

Ngày mai (8/5) ở vòng thi đấu lượt đi, Đội tuyển Việt Nam gặp đội Thái Lan; đội Singapore gặp Philippines.