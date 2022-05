Bế mạc Giải bóng chuyền truyền thống Công an TP. Pleiku

(GLO)- Chiều 15-5, Công an TP. Pleiku đã tổ chức lễ bế mạc vào trao thưởng Giải bóng chuyền truyền thống Công an thành phố lần thứ VIII-2022.

Hơn 100 cầu thủ là các cán bộ, chiến sĩ của 8 đội bóng thuộc các đội nghiệp vụ của Công an TP. Pleiku và Công an các xã, phường trên địa bàn đã tham gia tranh tài tại giải đấu từ ngày 13-5. Các đội bóng được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn ra 2 đội có thành tích xuất sắc nhất ở mỗi bảng vào chơi trận bán kết.

Kết quả chung cuộc, các cầu thủ của đội liên quân Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Đội Chính trị hậu cần và Đội Tổng hợp giành ngôi vô địch với giải thưởng 3 triệu đồng; đội liên quân Công an phường Thống Nhất, Đống Đa, Yên Thế và Công an các xã Biển Hồ, Tân Sơn giành giải nhì với giải thưởng 2 triệu đồng; 2 đội đồng hạng 3 với phần thưởng 1 triệu đồng gồm liên quân các Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế, Kỹ thuật Hình sự, An ninh, Xây dựng phong trào và bảo vệ Tổ quốc và liên quân Đội Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp, Công an phường Thắng Lợi, Công an xã Chư Á, An Phú.