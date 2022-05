AFC Champions League, nơi các chiến binh Gia Lai tung cánh

Sau chiến thắng 1-0 trước Sydney FC, Hoàng Anh Gia Lai đã khép lại hành trình AFC Champions League giàu cảm xúc. Trong chặng đường qua, các cầu thủ để lại rất nhiều dấu ấn đậm nét với quyết tâm không cam chịu phận “lót đường” cho các đối thủ.



Dấu ấn HLV Kiatisak giúp HAGL lột xác ở AFC Champions League

Các ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai ăn mừng bàn mở tỷ số trước Sydney FC. (Ảnh: AFC)



Trong các trận tiền giải đấu, thành tích của câu lạc bộ (CLB) rất đáng báo động. “Thuyền trưởng” Kiatisuk cùng các học trò liên tiếp trải qua những trận cầu “bất phân thắng bại” tại V-league, thậm chí họ còn thất thủ trước sự toả sáng của Phan Văn Đức ngay trên “chào lửa” thành Vinh. Ngoài ra, đội bóng phố núi chỉ bước tiếp tại Cúp Quốc gia sau loạt đá luân lưu trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Các cầu thủ chủ chốt của đội bóng không có phong độ tốt khi trở về sau các đợt tập trung đội tuyển kéo dài.



Tại AFC Champions League, CLB Hoàng Anh Gia Lai rơi vào bảng “tử thần” với những đại diện từ các cường quốc bóng đá như Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia ngay trong lần đầu tham dự giải đấu. Mặc dù sở hữu trong đội hình nhiều tuyển thủ quốc gia, chiều sâu lực lượng của đội bóng không quá ấn tượng và phần nào thất thế so với các đội khác.



Sở hữu lợi thế được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ như được tiếp thêm sức mạnh trên khán đài sân Thống Nhất. Trận đầu ra quân gặp Yokohama F.Marinos, họ thể hiện sự khó chịu trong lối chơi và thi đấu sòng phẳng với các ngôi sao từ Nhật Bản. Kết cục tay trắng đã được dự báo từ trước, nhưng họ phần nào khiến người hâm mộ nể phục triết lý chơi bóng đẹp mặt, dựa trên nền tảng là các tình huống ban bật cự ly ngắn đầy biến ảo. Trong các trận đấu tiếp theo, Hoàng Anh Gia Lai duy trì cách chơi bóng thương hiệu và có được những điểm số quý giá trước Jeonbuk Huyndai Motors và Sydney FC.



Nhằm khép lại hành trình thăng hoa tại cấp độ châu lục và đền đáp sự ủng hộ của người hâm mộ. Mặc dù phải thi đấu trên mặt sân trơn trượt, Công Phượng cùng các đồng đội vẫn “nhảy múa” trước một Sydney FC thiên về thể chất. Bàn thắng đầy nhạy cảm của chân sút Washington Brandao là cái kết trọn vẹn cho màn chia tay đấu trường châu lục với muôn vàn điểm nhấn.



Huỳnh Tuấn Linh, chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ



Trong các trận đấu tại AFC Champions League, nếu không có sự xuất thần của thủ thành Tuấn Linh, CLB Hoàng Anh Gia Lai có lẽ sẽ đón nhận nhiều bàn thua đáng tiếc. Trong quá khứ, anh từng đeo băng thủ quân của CLB Than Quảng Ninh. Điều đó chứng tỏ bản lĩnh cũng như kinh nghiệm dày dặn của anh trong các trận cầu ganh đua đầy căng thẳng.



Kinh nhiều năm thi đấu tại các cấp độ chuyên nghiệp, Tuấn Linh dần trui rèn các kỹ năng trọng yếu của một thủ môn hàng đầu và từng bước phát triển đà thăng tiến trong sự nghiệp. Anh hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một thủ môn toàn diện với khả năng ra vào hợp lý và bộ kỹ năng chơi chân hay hiếm thấy. Đặc biệt, Tuấn Linh sở hữu tinh thần chiến binh và luôn sẵn sàng chấn chỉnh hệ thống phòng ngự.



Những năm qua, bài toán "người gác đền" trong khung gỗ Gia Lai trở nên vô cùng nan giải khi chưa ai thực sự thể hiện được vai trò của mình. Các thủ môn như Văn Trường hay Bửu Ngọc từng được trao cơ hội nhưng đều để lại sự bất an nhất định. Với sự góp mặt của Huỳnh Tuấn Linh, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có thể yên tâm thi triển các tình huống áp đặt thế trận.



Văn Toàn giải tỏa cơn khát bàn thắng



Trong trận đấu lượt về với Jeonbuk Huyndai Motors, Văn Toàn đã chấm dứt "cơn hạn hán" bàn thắng sau đường kiến tạo chuẩn xác của trung vệ Hữu Tuấn. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh sau gần một năm tịt ngòi trên mọi đấu trường.



Xuyên suốt gần một năm qua, khả năng đóng góp vào mặt trận tấn công của Văn Toàn suy giảm trông thấy. Trên cấp đội tuyển quốc gia, Văn Toàn được coi như “quân bài tẩy” của huấn luyện viên Park Hang-seo và rất hiếm khi tiền đạo này xuất phát trong đội hình chính. Hơn thế nữa, trong tay vị chiến lược gia người Hàn Quốc có rất nhiều nhân sự chất lượng. Họ có thể thi đấu tại nhiều vị trí và liên tục hoán đổi cho nhau, tạo ra sự khó lường trong các đợt tấn công.



Thầy Park thường ưu tiên sự chắc chắn khi phòng thủ và tận dụng những tình huống triển khai ít chạm, thần tốc. Sở hữu tốc độ cùng khả năng rê bóng lắt léo, Văn Toàn lại bộc lộ sự hạn chế trong khâu hỗ trợ phòng ngự và đưa ra những quyết định trong thời khắc then chốt.



Ngược lại, Văn Toàn được chơi bóng cạnh rất nhiều những người đồng đội gắn bó với anh từ khi còn thuộc biên chế học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG. Sự ăn ý đó giúp chân sút gốc Hải Dương có nhiều khoảng trống và cơ hội để thi triển điểm mạnh sở trưởng.



Hơn thế nữa, anh thường được bố trí đá cặp với tiền đạo ngoại binh Brandao, cầu thủ có tố chất kỹ thuật và thể hình cơ bắp. Tiền đạo người Brazil là chất xúc tác giúp Văn Toàn được giải phóng khỏi sự kèm cặp của đối phương. Văn Toàn hoàn toàn có thể trở lại phong độ đỉnh cao và đem lại các bàn thắng làm thỏa mãn sự hài lòng của người hâm mộ.



Sắp tới, Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có cơ sở tiến xa tại V-League và tạo nên trang sử mới cho đội bóng. CLB hiện dồn hết tâm trí vào các giải quốc nội, và họ còn có Kiatisak, huấn luyện viên bậc thầy của Đông Nam Á.



