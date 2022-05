8 đội bóng tranh tài ở Giải bóng chuyền Công an TP. Pleiku

(GLO)- Sáng 13-5, Công an TP. Pleiku đã tổ chức lễ khai mạc Giải bóng chuyền truyền thống Công an thành phố lần thứ VIII-2022.





Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đội bóng tham gia tranh tài tại giải. Ảnh: Văn Ngọc

Giải đấu quy tụ gần 100 vận động viên là các cán bộ, chiến sĩ của 8 đội bóng thuộc các đội nghiệp vụ của Công an TP. Pleiku và Công an các xã, phường trên địa bàn. Các đội bóng được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn ra 2 đội có thành tích xuất sắc nhất ở mỗi bảng vào chơi trận bán kết. Mỗi trận đấu diễn ra theo thể sức 3 sét thắng 2, 2 sét đầu 2 đội sẽ tranh 25 điểm và sét thứ 3 là 15 điểm.



Được biết, trận chung kết và lễ bế mạc của giải sẽ diễn ra vào ngày 15-5. Đây là giải đấu được tổ chức thường xuyên của Công an TP. Pleiku nhằm hưởng ứng những ngày lễ lớn của tỉnh cũng như thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong tập thể cán bộ, chiến sĩ của Công an thành phố.



VĂN NGỌC