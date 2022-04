Tuyển nữ Việt Nam đại thắng trên đất Hàn Quốc

Ở trận giao hữu thứ 3 trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng đậm 4-1 đội bóng nữ trường đại học Uiduk.



Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Hàn Quốc

Đội hình đội tuyển nữ Việt Nam đá giao hữu với câu lạc bộ nữ trường đại học Uidik. Ảnh: VFF



Sáng 15.4, tuyển nữ Việt Nam có thêm một trận đấu giao hữu nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31.



Ở trận đấu này, huấn luyện viên Mai Đức Chung trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.



Đội hình ra sân gồm thủ môn Lại Thị Tuyến cùng sự hỗ trợ của hàng thủ Thu Thảo, Diễm My, Lương Thu Thương và Hoàng Thị Loan. Tuyến giữa do Dương Thị Vân và Trần Nguyễn Bảo Châu đảm nhiệm.



Ở tuyến trên, tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Thúy Hằng được bọc lót và hỗ trợ bởi các tiền vệ Bích Thùy, Hoàng Quỳnh và Nguyễn Thị Vạn.



Đối thủ câu lạc bộ nữ trường đại học Uiduk là “thuốc thử” vừa tầm, thử thách ở mức độ trung bình với các cầu thủ nữ Việt Nam.



Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung nhanh chóng nắm thế chủ động. Mặc dù vậy, mặt sân không thật sự tốt kèm gió to đã khiến các pha phối hợp và hướng bóng thiếu chính xác.



Trong hiệp 1, các cầu thủ nữ Việt Nam đã có 2 bàn thắng do công của Nguyễn Thị Vạn (phút 21) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (phút 43), trong khi đội bóng trường đại học Uidik chỉ gỡ được 1 bàn.



Diễn biến trong hiệp 2 không có nhiều biến động khi tuyển nữ Việt Nam tiếp tục nắm quyền kiểm soát bóng và ghi thêm 2 bàn do Thúy Hằng (phút 72) và Bích Thùy (phút 82), ấn định chiến thắng 4-1.



Huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ đạo các học trò. Ảnh: VFF



Nhận xét về trận đấu này, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Ban huấn luyện sắp xếp đội hình dự bị với sự tham dự của Bích Thùy. Ở 2 trận đấu trước đó gặp tuyển nữ Hàn Quốc, Bích Thùy đều vắng mặt.



Các cầu thủ chơi không tốt trong hiệp 1 và có tiến bộ ở hiệp đấu còn lại. Đây tiếp tục là thử thách cho các cầu thủ, là nội dung tập luyện có thi đấu thử sức để từng các nhân được bộc lộ hết khả năng của mình".



Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm 1 trận đấu giao hữu diễn ra lúc 13h00 ngày ngày 18.4 tới gặp đội bóng đá nữ Gyeongju KHNP. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trước khi đội tuyển nữ khép lại chuyến tập huấn Hàn Quốc.



Ngày 21.4, toàn đội sẽ di chuyển về Việt Nam để rà soát lại lần cuối trước khi bước vào tham dự SEA Games 31.





https://laodong.vn/bong-da/tuyen-nu-viet-nam-dai-thang-tren-dat-han-quoc-1034487.ldo

Theo MINH TRIẾT (LĐO)