Sẵn sàng cho Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 42

(GLO)- Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 42-2022 sắp diễn ra tại TP. Pleiku. Các vận động viên (VĐV) đã kiên trì tập luyện, sẵn sàng so tài trên đường đua để giành những tấm huy chương danh giá.





Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng được xem là giải chạy lâu đời nhất tại Gia Lai khi đã qua 41 lần tổ chức. Nhiều thế hệ trẻ TP. Pleiku đã được sải bước trên đường chạy của Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng. Ông Ngô Gia Hùng từng là VĐV môn việt dã, huấn luyện viên điền kinh và hiện đang là Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Ông Hùng bồi hồi: “Thời còn trẻ, tôi đã không ít lần tham gia giải đấu này. Với những người đam mê chạy như chúng tôi, dù ngày ấy cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đường sá đầu tư còn khá hạn chế nhưng giải luôn là sân chơi rất được trông chờ. Cũng nhờ giải đấu này mà các thế hệ VĐV điền kinh của Gia Lai được ươm mầm tài năng để phát triển xa hơn”.

Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng là cái nôi ươm mầm tài năng điền kinh Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc



Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà nhiều môn thể thao trong nhà và tập trung đông người bị hạn chế hoạt động. Nhưng đó cũng là thời điểm phong trào chạy bộ bùng nổ với số lượng người tham gia đông đảo. Đặc biệt, năm 2021, Gia Lai trở thành nơi đăng cai Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong với hàng ngàn người từ nhiều địa phương về tham dự. Đó là cú hích lớn cho phong trào chạy bộ của tỉnh nhà và môn thể thao vốn… thầm lặng này nhận được sự quan tâm lớn hơn.



Bởi vậy, Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 42-2022 cho thấy sự khởi sắc nhất định. Giải đã nhận được “gói tài trợ” hơn 50 triệu đồng của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ông Nguyễn Như Thành-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku-cho hay: “Trước kia, kinh phí tổ chức giải đều từ ngân sách nhà nước nên giải thưởng khá hạn chế, chưa kích thích được các VĐV nỗ lực tối đa. Nhằm khích lệ, động viên các VĐV đạt thành tích cao, chúng tôi đã thống nhất với đơn vị tài trợ chính ưu tiên dành tiền tài trợ vào tiền thưởng của giải. Nhờ đó mà cơ cấu giải thưởng năm nay cao hơn rất nhiều so với mọi năm cũng như so với các giải chạy khác. Hy vọng với mức thưởng xứng đáng, các VĐV sẽ phấn khởi hơn, tranh tài hấp dẫn hơn”. Cùng với đó, cơ sở Tiên Sơn Pleiku Homestay cũng tài trợ 500 chiếc áo thi đấu cho các VĐV.



Cũng theo ông Thành, nhờ phong trào chạy bộ phát triển mạnh trong thời gian qua mà năm nay số lượng VĐV đăng ký tham gia giải tăng đột biến. Ngoài 350 VĐV của 33 đoàn là các cơ quan, trường học và 22 xã, phường trên địa bàn thành phố, giải còn thu hút thêm 10 đoàn là các doanh nghiệp cũng như VĐV tự do với khoảng 150 người. Đây là nét mới mang tính bước ngoặt của giải khi quy tụ nhiều chân chạy phong trào ở các tầng lớp nhân dân nhờ việc VĐV có thể dễ dàng đăng ký tranh tài thông qua mạng internet.



Các năm trước, giải đấu được tổ chức trên những cung đường nội thành Pleiku. Điều này không chỉ gây áp lực cho công tác đảm bảo an toàn đường chạy mà cũng ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Năm nay, giải đấu tổ chức ở khu đô thị suối Hội Phú với đường chạy mới, rộng rãi và an toàn. “Việc tranh tài ở đường chạy khu vực bờ kè suối Hội Phú không chỉ thể hiện thành quả của công tác đầu tư công của thành phố mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh, thu hút du lịch cho địa phương. Khả năng đây cũng sẽ là nơi tổ chức nhiều giải chạy trong tương lai. Chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng Công an, Y tế… đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đường đua cũng như phòng-chống dịch Covid-19”-ông Thành cho biết.



LÊ VĂN NGỌC