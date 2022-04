Pleiku: Sôi nổi Giải việt dã truyền thống Kpă Klơng

(GLO)- Sáng 24-4, tại khu đô thị suối Hội Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), 542 vận động viên (VĐV) của 62 đoàn đã tham gia tại Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 42 năm 2022. Các chân chạy Phố núi đã được thỏa sức tranh tài với cung đường đẹp cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.



Pleiku: Gần 550 vận động viên tham gia Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng

Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Giải việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 42. Ảnh: Văn Ngọc

Ngày hội của những chân chạy phong trào



Phong trào chạy bộ ở TP. Pleiku phát triển mạnh trong thời gian qua đã giúp giải đấu thu hút số lượng VĐV đăng ký kỷ lục. Không chỉ đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, xã, phường, nhiều chân chạy tự do hoặc các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn cũng đăng ký đua tài. Những lần trước, giải chỉ ghi nhận khoảng 300 VĐV đăng ký, nhưng con số năm nay tương đối vượt trội. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho phong trào việt dã.

Ngay từ sáng sớm, bầu không khí của giải đấu đã trở nên rộn ràng. Đặc biệt, sự góp mặt của hơn 60 cua rơ đến từ các câu lạc bộ xe đạp tại Pleiku trong màn diễu hành biểu dương lực lượng đã tạo ra khí thế sôi động cho giải đấu.

Hơn 100 VĐV tranh tài ở nội dung nam trẻ 5 km. Ảnh: Đức Thụy



Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku, Phó Trưởng Ban tổ chức giải-cho biết:“Năm nay giải đấu đã quy tụ số lượng vận động viên và các đoàn đông đảo nhất. Giải thực sự trở thành sân chơi hấp dẫn cho các chân chạy phong trào. Đặc biệt giải đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Tiên Sơn Pleiku Homestay, Công ty TNHH một thành viên Giàu Nguyễn…, góp phần vào thành công chung của giải. Nhờ đó, công tác tổ chức, cơ cấu giải thưởng được nâng cao và chuyên nghiệp, thu hút VĐV hơn. Giải đấu đã góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Pleiku-một thành phố Cao nguyên vì sức khỏe đến với đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh”.



Các VĐV đến với giải đấu không chỉ để giành thành tích cao nhất mang về những tấm huy chương mà hơn cả là cơ hội thử thách chính bản thân mình. Anh Đỗ Trọng Quốc Tùng-Ngân hàng Á Châu (ACB) chi nhánh Gia Lai hồ hởi: “Từ hơn 1 năm qua, phong trào chạy bộ ở cơ quan chúng tôi rất mạnh, thu hút được nhiều cán bộ, nhân viên cùng tham gia. Không chỉ chạy thường xuyên ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, chúng tôi thường tổ chức những buổi chạy bộ tại các cung đường xa thành phố. Đợt này là lần đầu tiên đơn vị tham gia giải với gần 30 người. Thành tích không phải là điều quá quan trọng mà hơn cả mọi người đều quyết tâm về đích, nỗ lực vượt qua những đoạn đường khó khăn, thử thách để hoàn thành mục tiêu. Cảm ơn Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi sôi động như vậy cho những người đam mê chạy bộ, cảm ơn những khán giả đã có mặt 2 bên đường cổ vũ rất nhiệt tình”.

Cung đường chạy tuyệt đẹp tại khu vực bờ kè suối Hội Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Tuấn Nguyễn



Không những ấn tượng ở số lượng VĐV tranh tài, giải đấu lần thứ 42 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ cho các giải chạy tại TP. Pleiku. Thay vì các đường chạy ở khu vực nội thành với lưu lượng phương tiện giao thông đông đúc, công tác đảm bảo an toàn trên đường chạy gặp nhiều trở ngại, giải năm nay được tổ chức khép kín ở khu vực bờ kè suối Hội Phú. Lực lượng an ninh đã chốt chặn ở các điểm nút giao thông trong thời gian các VĐV thi đấu để tạo ra đường đua an toàn tuyệt đối. Ngay cả những VĐV ở tốp cuối cũng không hề bị ảnh hưởng bởi các yếu tố liên quan đến phương tiện giao thông. VĐV Huỳnh Công Trà (phường Hội Phú) bày tỏ: “Năm nay khu bờ kè đã hoàn thành nên chạy khá đẹp và lý tưởng, khó có nơi nào đường rộng và bằng phẳng như thế này. Khung cảnh xung quanh từ suối tới chùa Minh Thành cũng rất đẹp nên chúng tôi cũng thêm động lực, quên đi những mệt mỏi để cố gắng cán đích thành công”.



Hấp dẫn trên đường đua

Các VĐV ở nội dung nam chính 7 km bám đuổi nhau khá sát sao trong chặng đua đầu. Ảnh: Đức THụy



Với việc quy tụ hầu hết những chân chạy tốt nhất tại TP. Pleiku, giải đấu đã chứng kiến những màn so tài quyết liệt và hấp dẫn. Đặc biệt, nội dung nam chính 7 km với sự tham gia của 172 VĐV được xem là nội dung đỉnh cao của giải khi các chân chạy đều sở hữu thể lực và tốc độ dồi dào. Ở khoảng 3 km đầu tiên, các VĐV bám đuổi nhau khá sát sao và không có nhiều sự chênh lệch. Thường xuyên có khoảng 20 VĐV nằm trong tốp đầu đua tranh. Các tốp VĐV khác cũng cố gắng theo sát. Đây là nội dung diễn ra đầu tiên vào buổi sáng khi thời tiết còn khá mát mẻ nên các VĐV tỏ ra khá sung sức.

Nội dung nam chính 7 km thu hút đông đảo chân chạy nhất với 172 VĐV. Ảnh: Tuấn Nguyễn



Sự tách biệt về khoảng cách chỉ xuất hiện khi các VĐV hoàn thành khoảng 50% cung đường. Thời điểm này, VĐV mang số đeo 314 Đào Thế Vinh của đơn vị phường Phù Đổng đã chính thức bứt lên. Từ khoảng cách 50, 100 và 200 m, Vinh đã bỏ xa dần đối thủ bám đuổi phía sau là Trần Quốc Trung (xã Tân Sơn) và Ksor Y Sơn (THPT Nguyễn Chí Thanh). Chàng trai 22 tuổi của phường Phù Đổng vừa giành huy chương vàng môn điền kinh tại Đại hội Thể dục-Thể thao phường Phù Đổng nên có nhiều kinh nghiệm trong việc phân phối thể lực. Do đó, ở những km cuối cùng, Vinh đã có màn nước rút ấn tượng để cán đích đầu tiên với thành tích 18 phút 57 giây. Y Sơn cũng chỉ về phía sau Vinh với thành tích 19 phút 38 giây. Chia sẻ với P.V, Vinh cho hay: “Có những đoạn tôi thấy rất mệt và thậm chí muốn bỏ cuộc nhưng sau đó đã cố gắng tiếp tục chạy rồi vượt qua thời điểm đó. Tôi rất vui vì đã chiến thắng được bản thân mình trong những thời điểm tưởng chừng khó khăn nhất”.

Lần đầu tiên các VĐV được thi đấu trên đường chạy bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: Đức Thụy





Cũng là một VĐV trẻ mới chỉ 16 tuổi, cô gái H’Hồng của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã thể hiện được sức trẻ so với các đàn chị trên đường đua của nội dung nữ chính 5 km. VĐV nhỏ tuổi nhất ở nội dung này đang theo học lớp 10 đã có sự bứt phá từ khá sớm. Ở km đầu tiên, người hâm mộ đã dễ dàng nhận ra sải chân dài và chuẩn mực như những VĐV chuyên nghiệp của H’Hồng. Dù chặng đường khá dài, những bước chân của cô gái này vẫn được duy trì đều đặn với sức bền dẻo dai. Nhờ vậy cô đã dễ dàng bỏ xa đối thủ bám đuổi phía sau từ những chặng đường đầu tiên và càng kéo dài khoảng cách khi về đích. H’Hồng đã chiến thắng nội dung này với vị trí số 1, về thứ 2 là VĐV Puih Mlik (xã Gào) và về thứ 3 cũng là 1 VĐV của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh-em H’Thuyên.



Ở các nội dung nam trẻ 5 km và nữ trẻ 3 km đều ghi nhận sự vượt trội của các VĐV đến từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Dù chỉ là các VĐV năng khiếu liên quan đến các môn võ thuật, họ vẫn thể hiện được tốc độ cùng sự bền bỉ, ý chí quyết tâm cao. Ở nội dung nam trẻ 5 km, Võ Huy Hoàng vốn là VĐV môn Kickboxing nhưng em đã có màn bứt tốc đáng nể ngay từ khi trọng tài nổ súng xuất phát. Bỏ khá xa các đối thủ, Hoàng vẫn cố gắng chạy khá nhanh để có thành tích tốt nhất để rồi cán đích trước VĐV xếp thứ 2 khoảng hơn 2 phút.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất ở nội dung nam chính 7 km. Ảnh: Đức Thụy



“Không chỉ luyện võ, khoảng 5 giờ hàng ngày chúng em vẫn dậy sớm để tập chạy nhằm duy trì thể lực. Môn chạy còn hỗ trợ chúng em khá nhiều trong việc tập võ nên các thầy ở Trung tâm vẫn rất chú trọng”-Hoàng chia sẻ. Trong khi đó, cả 3 cô gái ở đội tuyển Karate và Taekwondo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh khi đầu quân cho Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng tranh tài tại nội dung nữ trẻ 3 km đều đã về đích đầu tiên lần lượt gồm: Chu Anh Thư, Nguyễn Lê Thị Thúy Mai và Mai Linh Chi.



Trong trưa 24-4, Ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân xuất sắc nhất với trị giá giải thưởng hàng chục triệu đồng. Buổi lễ bế mạc trao thưởng cho các đoàn VĐV sẽ diễn ra vào ngày 26-4 tới đây.



LÊ VĂN NGỌC