Lịch thi đấu World Cup 2022 đều vào khung giờ đẹp tại Việt Nam

Ban tổ chức World Cup 2022 đã xác định lịch đấu chính thức World Cup 2022 từ vòng bảng đến các trận vòng 1/8, tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết, trong đó đều thi đấu khung giờ đẹp tại Việt Nam.

Theo tờ Marca, tại vòng bảng World Cup 2022 thi đấu từ ngày 21.11 với các trận mở màn diễn ra từ lúc 16 giờ (giờ Việt Nam), trong đó có trận khai mạc của chủ nhà Qatar gặp Ecuador, và kéo dài đến ngày 2.12 kết thúc vòng bảng, với mỗi ngày 4 trận. Vòng 1/8 diễn ra ngay sau đó từ ngày 3 - 6.12.



Các trận đấu tại World Cup 2022 đa số đều thi đấu vào khung giờ đẹp tại Việt Nam. Ảnh: MARCA

Sau đó, các đội sẽ được nghỉ vài ngày trước khi thi đấu tứ kết từ ngày 9 và 10.12. Các trận bán kết thi đấu ngày 13 và 14.12, cuối cùng là trận tranh hạng 3 diễn ra ngày 17.12 và trận chung kết vào ngày 18.12.

Tại vòng bảng, với 4 trận mỗi ngày đều diễn ra trong khung giờ gồm 16 giờ, 19 giờ, 22 giờ và 1 giờ rạng sáng ngày hôm sau, theo giờ Việt Nam. Ngoại trừ các trận đấu cuối vòng bảng sẽ thi đấu cùng giờ với 2 lượt trận lúc 21 giờ và 1 giờ rạng sáng hôm sau.

Ở vòng knock-out, kể từ vòng 1/8 tất cả các trận đều thi đấu trong khung giờ lúc 21 giờ và 1 giờ rạng sáng hôm sau với mỗi ngày 2 trận. Các trận bán kết sẽ diễn ra liên tiếp và đều trong khung giờ 1 giờ rạng sáng tại Việt Nam. Trong khi đó, trận tranh hạng 3 và chung kết đều diễn ra lúc 21 giờ, giờ Việt Nam.

Lịch đấu cụ thể, tại bảng A gồm Qatar, Ecuador, Senegal, Hà Lan, vòng 1 thi đấu ngày 21.11, vòng 2 ngày 25.11, vòng 3 ngày 29.11. Bảng B: Anh, Iran, Mỹ, Wales/Scotland vs Ukraine, vòng 1 thi đấu ngày 21.11, vòng 2 ngày 25.11, vòng 3 ngày 29.11; Bảng C: Argentina, Ả Rập Xê Út, Mexico, Ba Lan, vòng 1 thi đấu ngày 22.11, vòng 2 ngày 26.11, vòng 3 ngày 30.11. Bảng D: Pháp, Peru/Úc vs UAE, Đan Mạch, Tunisia, vòng 1 thi đấu ngày 22.11, vòng 2 ngày 26.11, vòng 3 ngày 30.11.

Bảng E với Tây Ban Nha, Costa Rica/New Zealand, Đức, Nhật Bản, vòng 1 thi đấu ngày 23.11, vòng 2 ngày 27.11, vòng 3 ngày 1.12. Bảng F với Bỉ, Canada, Ma Rốc, Croatia thi đấu vòng 1 ngày 23.11, vòng 2 ngày 27.11, vòng 3 ngày 1.12. Bảng G với Brazil, Serbia, Thụy Sĩ, Cameroon thi đấu vòng 1 ngày 24.11, vòng 2 ngày 28.11, vòng 3 ngày 2.12. Bảng H với Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay, Hàn Quốc thi đấu vòng 1 ngày 24.11, vòng 2 ngày 28.11 và vòng 3 ngày 2.12.

Tại vòng 1/8, đội nhất bảng A gặp nhì bảng B (được đánh dấu mã cặp đấu vòng 1/8 số 1) và nhất C gặp nhì D (2) thi đấu ngày 3.12; nhì A gặp nhất B (5) và nhì C gặp nhất D (6) thi đấu ngày 4.12; nhất E gặp nhì F (3) và nhất G gặp nhì H (4) thi đấu ngày 5.12; nhì E gặp nhất F (7) và nhì G gặp nhất H (8) thi đấu ngày 6.12.

Tại tứ kết, đội thắng cặp vòng 1/8 số 1 gặp đội thắng cặp số 2; tứ kết 2 là đội thắng vòng 1/8 cặp số 3 gặp đội thắng cặp số 4 thi đấu trong ngày 9.12. Cặp tứ kết số 3 là đội thắng cặp vòng 1/8 số 5 gặp đội thắng cặp số 6, và tứ kết 4 là đội thắng cặp vòng 1/8 số 7 gặp đội thắng cặp số 8, thi đấu trong ngày 10.12.

Trận bán kết 1 thi đấu ngày 13.12 với đội thắng cặp tứ kết 1 gặp đội thắng cặp tứ kết 2. Bán kết 2 thi đấu ngày 14.12, với đội thắng cặp tứ kết 3 gặp đội thắng cặp tứ kết 4. Trận tranh hạng 3 thi đấu ngày 17.12 với 2 đội thua ở bán kết, và trận chung kết World Cup 2022 diễn ra ngày 18.12 với 2 đội thắng ở bán kết.