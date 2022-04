Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Ia Grai lần thứ VII-2022

(GLO)- Sáng 16-4, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VII-2022.





Tham dự lễ khai mạc có các ông: Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Ngọc Quý-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo cơ quan, ban, ngành của tỉnh và của huyện.

Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Lê Ngọc Quý đánh trống khai mạc Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc



Buổi lễ khai mạc có với sự tham gia của hàng trăm người đến từ lực lượng Công an, Quân sự, khối các dân tộc, khối cán bộ, công nhân viên chức… với màn rước cờ Tổ quốc, kiệu ảnh Bác Hồ, cờ Đại hội Thể dục- thể thao, hồng kỳ, các đoàn vận động viên (VĐV) diễu hành và thắp đuốc truyền thống.



Đại hội lần này thu hút gần 900 VĐV của 16 đoàn gồm 13 xã, thị trấn và Liên đoàn Lao động huyện, Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Trong 1 tuần diễn ra Đại hội, các VĐV sẽ thi đấu để tranh 43 bộ huy chương của 10 môn gồm: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bắn nỏ, đẩy gậy, cà kheo, điền kinh, việt dã và kéo co.

Màn diễu hành cờ Tổ quốc và kiệu ảnh Bác Hồ tại Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc



Đại hội là ngày hội biểu dương sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện; là dịp đánh giá sự phát triển của công tác thể dục, thể thao của huyện. Thông qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. Đại hội cũng là đợt tuyển chọn những VĐV xuất sắc để chuẩn bị tham gia thi đấu ở Đại hội cấp tỉnh.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội-nhấn mạnh: “Các VĐV cần phát huy cao tinh thần thể thao, thi đấu hết mình để phấn đấu đạt thành tích cao nhất, xác lập nhiều kỷ lục mới, góp phần làm giàu thêm thành tích và truyền thống văn hóa, thể thao của huyện nhà. Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đề nghị các lực lượng tham gia Đại hội chấp hành nghiêm về quy định phòng-chống dịch, góp phần cho sự thành công chung của Đại hội”.



VĂN NGỌC