HLV Park Hang-seo: Kết quả bốc thăm SEA Games không làm khó U23 VN

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam cho biết kết quả bốc thăm bảng đấu ở SEA Games 31 không khiến ông bận tâm hay lo lắng dù phải đối mặt với bất cứ đối thủ nào.



Huấn luyện viên Park Hang-seo không ngại đối thủ U23 Indonesia ở trận mở màn vòng bảng SEA Games 31. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Sáng nay (8/4), đội tuyển U23 Việt Nam cùng huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo có buổi tập đầu tiên sau khi hội quân vào ngày hôm qua, để bắt đầu chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 31.



Chia sẻ trước báo chí, huấn luyện viên người Hàn Quốc cho biết kết quả bốc thăm chia bảng ở SEA Games 31 không gây nhiều khó khăn với đội tuyển U23 Việt Nam.



Ông Park cho hay: “Tôi không hề có bất kỳ sự bối rối, lo lắng nào khi phải đối mặt U23 Indonesia hay người đồng nghiệp Shin Tae-yong ở vòng bảng SEA Games 31.”



Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indoensia, Myanmar, Philippines, Timor Leste và sẽ đá vòng bảng trên sân vận động Phú Thọ.



Mục tiêu của độ tuyển áo đỏ sao vàng là bảo vệ tấm huy chương vàng lần đầu tiên trong lịch sử giành được ở SEA Games 30 tại Philippines.



Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết đang thảo luận cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để chọn lựa ra ba cầu thủ quá tuổi góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 và sẽ sớm công bố quyết định.



“Chọn lọc 3 cầu thủ quá tuổi là bước chuẩn bị vô cùng quan trọng cho giải đấu chính thức. Vì thế, tôi cần nhiều thời gian và phải chọn lựa kỹ càng,” ông Park Hang-seo cho hay.



Ở SEA Games 30, hai cầu thủ quá tuổi trong đội hình U23 Việt Nam gồm Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng. Hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng Tiến Linh, Thành Chung và Quang Hải sẽ được trao cơ hội ở chiến dịch sắp tới.



Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đạo U23 Việt Nam tập luyện sau thời gian dài vắng bóng vì bận cùng tuyển Việt Nam dự vòng loại thứ ba World Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Trong khi đó, trước những câu hỏi về việc tại sao U23 Việt Nam không triệu tập tiền vệ sáng giá Hai Long của Hà Nội FC, ông Park dành nhiều thời gian để giải thích và khẳng định luôn có sự công tâm trong việc lựa chọn cầu thủ.



Nhà cầm quân 68 tuổi cho hay: “Hai Long là cầu thủ tốt. Nhưng tôi có sự hội ý với ban huấn luyện để thảo luận về nhiều yếu tố chiến thuật. Tôi biết rằng việc lựa chọn cầu thủ này, loại cầu thủ kia luôn đối mặt luồng ý kiến khác nhau từ truyền thông. Nhưng tôi và ban huấn luyện luôn lựa chọn công tâm.”



“Do góc nhìn của tôi và nhà báo, phóng viên khác nhau. Sắp tới U23 Việt Nam có huấn luyện viên trưởng mới, ông ấy có thể sở hữu quan điểm khác tôi đó. Không phải cầu thủ đá tốt thì sẽ được lựa chọn. Tôi luôn có sự công tư phân minh. Mong rằng không ai nghi ngờ quyết định của tôi,” ông Park nói tiếp.



Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện từ ngày 8 đến 15/4 tại Hà Nội, sau đó di chuyển lên Phú Thọ tập huấn và làm quen với sân thi đấu chính thức. Đội tuyển dự kiến có hai trận giao hữu quốc tế trước thềm SEA Games 31.



Môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 22/5. U23 Việt Nam lần lượt chạm trán Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor Leste ở vòng bảng.



Lịch thi đấu vòng bảng tại SEA Games 31 của U23 Việt Nam:



Ngày 6/5: Việt Nam vs Indonesia



Ngày 8/5: Việt Nam vs Philippines



Ngày 13/5: Việt Nam vs Myanmar



Ngày 15/5: Timor Leste vs Việt Nam.

Theo Hiển Nguyễn (Vietnam+)