Đảm bảo an toàn cho trận đấu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)



Chiều 13/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã có buổi làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về triển khai các nội dung để tổ chức trận thi đấu giao hữu Quốc tế giữa U23 Việt Nam gặp U20 Hàn Quốc trên sân vận động Việt Trì vào lúc 19 giờ ngày 19/4.



Tại hội nghị, các thành viên ban tổ chức đã báo cáo về công tác chuẩn bị, phân công các nhiệm vụ để sẵn sàng cho trận thi đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam gặp U20 Hàn Quốc diễn ra an toàn, đảm bảo các yếu tố chuyên môn và đáp ứng yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19.



Thống nhất các phương án phát hành vé tại quầy vé của ban tổ chức trận đấu đặt tại cổng chính Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; các phương án cung cấp điện phục vụ trận thi đấu; phương án phân luồng giao thông cũng như hướng dẫn về bãi đỗ xe...



Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan trước, trong và sau trận thi đấu để thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân.



Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam gặp U20 Hàn Quốc trên sân vận động Việt Trì là cơ hội để khán giả cả nước và người hâm mộ bóng đá Đất Tổ được chứng kiến sự kết hợp của lứa các cầu thủ U23 hiện tại với 3 cầu thủ trên 23 tuổi được triệu tập là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh, để bước vào hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng đã giành được tại kỳ SEA Games 30.



Sân vận động Việt Trì đã sẵn sàng cho trận đấu của U23 Việt Nam. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)



Đây cũng sẽ là dịp để tỉnh Phú Thọ khẳng định uy tín, trách nhiệm trong công tác tổ chức những sự kiện thể thao lớn, tạo nền tảng vững chắc trong việc tổ chức thành công các trận thi đấu ở Bảng A và 1 trận Bán kết môn Bóng đá nam tại SEA Games 31 ngay trên sân vận động Việt Trì.



Theo kế hoạch, cả hai đội sẽ có mặt tại Phú Thọ vào chiều tối 15/4 và được bố trí ăn, ở tại khách sạn Sài Gòn-Phú Thọ trong suốt thời gian tập luyện và thi đấu giao hữu.



Tiếp đó, U23 Việt Nam sẽ có buổi dâng hương tri ân các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Sau đó, hai đội sẽ có các buổi tập luyện trên sân tập tại Khu Liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ và sân vận động huyện Tam Nông trước khi có buổi làm quen tại sân vận động Việt Trì vào ngày 18/4.

