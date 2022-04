Bầu Đức, Kiatisak và tham vọng AFC Champions League

Cách đây hơn 10 năm, bầu Đức cứ ngỡ HA Gia Lai làm trùm V-League sẽ không mấy khó khăn đá giải châu Á nhưng ra biển lớn rồi mới biết đại diện bóng đá Việt Nam không có cửa…





Khi tái hợp bầu Đức dẫn dắt đội bóng phố núi, HLV Kiatisak khát khao sẽ chiếm suất chơi AFC Champions League thay cho mục tiêu vô địch V-League 2021. May mắn cho Zico Thái trong mùa đầu tiên dù chưa đá hết giai đoạn 1 do dịch bệnh COVID-19 vẫn là đại diện của bóng đá Việt Nam (VN) tham chiến đấu trường lớn này.



Ký ức không vui ở sân chơi lớn châu Á



Kiatisak không giấu tham vọng giúp đội bóng của bầu Đức góp tiếng nói ở sân chơi châu Á như một cách trả ơn ông chủ mà hơn 10 năm trước trong vai trò cầu thủ, mộng đẹp của Zico Thái còn dở dang.



Hồi mới nhảy vào làm bóng đá chuyên nghiệp năm 2001, ông bầu phố núi rất chịu chơi và chịu chi. HA Gia Lai chỉ cần một mùa đá hạng Nhất đã lên V-League cùng hai mùa liên tiếp 2003, 2004 vô địch. Đội hình của HA Gia Lai toàn tuyển thủ VN và Thái Lan với đầu tàu Kiatisak không có đối thủ trong nước. Họ muốn thắng hay… thua ai đều nằm trong tầm kiểm soát và toan tính của cầu thủ.



HA Gia Lai đăng quang V-League dễ đến nỗi bầu Đức… ngán và đầu tư mạnh cho CLB mang chuông đi đánh xứ người. Tuy nhiên, cơ hội của đội bóng phố núi ở sân chơi châu Á là không có.



Nhớ hồi năm 2004, Kiatisak và đồng đội nằm ở bảng F nhẹ ký với các nhà vô địch Đại Liên (Trung Quốc), Krung Thai Bank (Thái Lan) và PSM Makassar (Indonesia). Sau hai lượt trận đi - về với sáu trận đấu, HA Gia Lai xuất sắc đứng nhì bảng nhưng chỉ đội nhất bảng là nhà vô địch của Trung Quốc giành vé đi tiếp.



Mùa 2005, HA Gia Lai không may rơi vào bảng đấu nặng ký gồm Suwon (Hàn Quốc), Shenzhen (Trung Quốc) và Jubilo Iwata (Nhật Bản). Sau sáu lượt trận, đội bóng phố núi toàn thua, chỉ ghi nổi một bàn nhưng để thủng lưới 25 lần.



Những cái thua nặng nề ở tầm vóc CLB đối với bóng đá VN khi ấy rất bình thường, như năm 2006 SHB Đà Nẵng ngã ngựa sân khách Nhật Bản trước đội Gamba Osaka 0-15. Các đại diện khác như Bình Định, Nam Định, ĐT Long An, B. Bình Dương tệ hơn HA Gia Lai rất nhiều vì chưa bao giờ có suất nhì bảng, chỉ biết đứng cuối.



Kiatisak hứa chơi hết mình



HA Gia Lai thi đấu giải AFC Champions League sau 17 năm trong một bảng đấu không dễ dàng chút nào. HLV Kiatisak hứa hẹn sẽ cho quân đá cống hiến không chỉ vì danh tiếng CLB mà còn cho bóng đá VN. Duy có điều họ khởi đầu V-League sau bốn trận chưa tốt, dù Zico Thái cam đoan phong độ của các học trò đã hồi phục, không bị ảnh hưởng gì.



Nhưng vấn đề chính là trình độ chuyên môn của các đội khách đều vượt trội so với chủ sân Thống Nhất. Nhà á quân Nhật Bản Yokohama Marinos lần thứ năm đá giải này và ông HLV Kevin Muscat nói rõ mục tiêu là giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Đáng chú ý, bên cạnh 30 cầu thủ, đại diện Nhật Bản có đến 36 thành viên khác đi theo cùng bốn tấn hành lý, gồm cả gạo và nồi cơm điện.





Kiatisak và bầu Đức, những người không giấu tham vọng cùng HA Gia Lai tại AFC Champions League. Ảnh: ANH HỮU





Bầu Đức mong lứa Công Phượng tạo được dấu ấn dù HA Gia Lai rơi vào bảng đấu tử thần. Ảnh: ANH HỮU





Jeonbuk Hyundai Motors FC của Hàn Quốc còn đáng gờm hơn với chín lần vô địch và hiện là đương kim vô địch K-League. Họ cũng từng hai lần vô địch AFC Champions League nên đương nhiên là một trong những ứng cử viên nặng ký mùa này. HLV Kim Sang-sik rất cao giọng nói sẽ thắng cả sáu trận ở bảng H dù chỉ cần thắng 3-4 trận đủ lấy suất đi tiếp.



Không danh tiếng và mạnh mẽ như hai đối thủ Hàn Quốc, Nhật Bản, đại diện của Úc là đội Sydney mang đến sân Thống Nhất 24 cầu thủ. Họ từng thua cả Jeonbuk Hyundai và Yokohama Marinos ở cuộc chơi vòng bảng cách đây hai năm nên lần này HLV Steve Corica dè dặt với chỉ tiêu vào vòng 16 đội, nếu không thể giành ngôi nhất bảng thì trở thành một trong ba đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất.



AFC Champions League diễn ra trên sân Thống Nhất từ ngày 16-4 đến 1-5 với mỗi ngày thi đấu hai trận theo khung giờ 18 giờ và 21 giờ, mật độ ba ngày/trận. Loạt trận khai mạc ngày 16-4, lần lượt diễn ra hai cặp đấu HA Gia Lai - Yokohama và Sydney - Jeonbuk.





Sốt vé xem thầy trò HLV Kiatisak



Ban tổ chức mở bán vé trận ra quân của HA Gia Lai trước hai ngày, từ sáng 14-4, theo đường công văn và bán trực tiếp tại sân vận động Thống Nhất. Có khoảng 12.000 vé ở trận chủ nhà tiếp đại diện của Nhật Bản (khoảng 70% sức chứa của sân do hạn chế mùa dịch). Số vé bán trực tiếp nhanh chóng bán hết, đặc biệt ở các khán đài A có mái che. Đã rất lâu rồi sân Thống Nhất mới có cảnh các cổ động viên lẫn phe vé xếp hàng dài chờ mua vé xem một đại diện của VN đá giải châu Á, có lẽ một phần do mệnh giá vé mềm, chỉ từ 50.000 đến 200.000 đồng. TT





