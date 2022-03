Xem SEA Games 31 tại những địa điểm nào tại Việt Nam?

Hà Nội sẽ là nơi đăng cai chính SEA Games 31 và ngoài ra còn có 12 địa phương vệ tinh khác. SEA Games 31 có 40 môn với 526 nội dung và có sự tham dự của hơn 7.000 VĐV từ 11 nước Đông Nam Á.





40 môn tại SEA Games 31 gồm: điền kinh, thể dục (thể dục nghệ thuật, thể dục dụng cụ), bắn súng, taekwondo, xe đạp, bắn cung, đấu kiếm, judo, wushu, pencak silat, vật, quyền anh, karate, vovinam, khiêu vũ thể thao, kurash, kickboxing, các môn phối hợp (triathlon & duathlon); jujitsu, thể thao dưới nước, lặn, cử tạ, đua thuyền (rowing, canoeing, kayak), bóng đá (nam, nữ, futsal), bóng chuyền, bóng ném, bóng rổ, cầu mây, thể hình, billiards, bi sắt, cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, golf, bowling, thể thao điện tử.



Các công trình đang gấp rút hoàn tất, phục vụ SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Quân





SEA Games 31 được tổ chức tại 12 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Hải Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc.



Thủ đô Hà Nội là nơi tổ chức nhiều môn thi đấu nhất (28 môn) và cũng là nơi có nhiều địa điểm thi đấu nhất (18 địa điểm).



Quảng Ninh là địa phương xếp thứ 2 về số môn thi đấu (7 môn) và địa điểm thi đấu (5 địa điểm). Đây sẽ nơi diễn ra các môn phối hợp, đua thuyền rowing, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển (nam, nữ) và bóng đá nữ.



Với môn bóng đá nam, ngoài Hà Nội, các trận đấu còn được tổ chức tại sân Việt Trì (Phú Thọ) và sân Thiên Trường (Nam Định).



Sân Thiên Trường (Nam Định) sẽ tổ chức 1 bảng tại SEA Games 31. Ảnh: Thái Ninh



Về bộ nhận diện SEA Games 31, sau khi đã hoàn tất toàn bộ (khẩu hiệu, biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát chính thức), ca khúc "Hãy tỏa sáng- Let's Shine" do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác đang được các nhà sản xuất chỉnh trang thành 1 video ca nhạc. Bài hát ra mắt chính thức đúng 31 ngày trước lễ khai mạc. Ngọn đuốc SEA Games sẽ được rước từ Phú Thọ dự ngày 11.4.



Bên cạnh đó, nhằm tuyên truyền cho sự kiện, trang web chính thức của đại hội cũng đã đi vào hoạt động tại địa chỉ https://seagames2021.com. Website SEA Games 31 đăng tải tất cả các nội dung liên quan về đại hội. Tại SEA Games 31, công tác bảo đảm an toàn với Covid-19 là 1 trong những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu. Tiểu Ban Y tế cũng đang khẩn trương đưa ra các kịch bản phù hợp nhất để đảm bảo an toàn về các quy tắc phòng chống dịch tại thời điểm SEA Games 31 diễn ra.



Nhà thi đấu Hoài Đức. Ảnh: Hoàng Quân

Tại hội nghị trưởng đoàn lần thứ 2 tổ chức vào ngày 18.3 tới, Ban Tổ chức nước chủ nhà sẽ cập nhật thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, về địa điểm, chương trình, nội dung thi đấu, công tác lưu trú, giao thông, hậu cần, an ninh, lễ tân, y tế và kiểm tra doping, thủ tục xuất, nhập cảnh. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng sẽ là nội dung quan trọng được thông báo tại hội nghị này.



Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết cho biết các quốc gia đều khẳng định cử đại diện tham dự trực tiếp hội nghị trưởng đoàn (trừ Brunei do không có chuyến bay phù hợp sẽ tham dự theo hình thức trực tuyến và đoàn Thái Lan sẽ cử tùy viên Đại sứ quán đại diện tham dự trực tiếp hội nghị). Tiểu ban Lễ Tân - Khánh Tiết cũng đã phối hợp với Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng tiến hành làm việc với phía khách sạn nhằm đảm bảo điều kiện lưu trú cho các đại biểu tham dự hội nghị trưởng đoàn lần thứ 2.



Về công tác tuyển chọn tình nguyện viên, Tiểu Ban Lễ tân - Khánh tiết cho biết đến ngày 9.3, việc tuyển chọn 3.000 tình nguyện viên đã hoàn tất. Trong đó, 2.000 người phục vụ tại Hà Nội. Số còn lại (1.000 người) làm việc tại 11 tỉnh, thành phố tổ chức các môn thi đấu. Sau khi tham gia khóa đào tạo, các tình nguyện viên sẽ được phân công về các tiểu ban để làm việc từ ngày 15.4.



Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào 20 giờ ngày 12.5 tại sân Mỹ Đình còn lễ bế mạc tổ chức tại Cung Điền kinh (Hà Nội) vào 20 giờ ngày 23.5.



Theo Trung Ninh (TNO)