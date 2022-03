Xác định đối thủ cuối cùng của Hoàng Anh Gia Lai tại Cúp Châu Á

Sydney FC là đội bóng cuối cùng góp mặt tại bảng H của AFC Champions League 2022, bên cạnh Hoàng Anh Gia Lai (Việt Nam), Jeobuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) và Yokohama F.Marinos (Nhật Bản).

Ảnh: AFC

Ở trận đấu vòng sơ loại diễn ra tối 8.3, Sydney FC đã thắng Kaya FC-Iloilo (Philippines) 5-0. Đội bóng của Australia có hiệp 1 khó khăn khi chỉ dẫn trước 1 bàn do công của Trent Buhagiar. Tuy nhiên sang hiệp 2, họ đã chơi bùng nổ để ghi thêm 4 bàn do do 2 cú đúp của Bobo và Adam Le Fondre.

Theo lịch ban đầu, đội thắng trong cặp Sydney FC – Kaya FC-Iloilo sẽ gặp Changchun Yatai (Trung Quốc), để tranh suất vào vòng bảng AFC Champions League. Tuy nhiên mới đây câu lạc bộ của Trung Quốc đã rút lui. Do đó, Sydney FC nghiễm nhiên góp mặt ở vòng bảng giải đấu số 1 châu lục, bên cạnh Hoàng Anh Gia Lai, Jeonbuk Hyundai Motors và Yokohama F.Marinos.

Các trận đấu tại bảng H do Hoàng Anh Gia Lai đăng cai, diễn ra tại sân Thống Nhất từ ngày 16.4 đến 1.5. Mới đây, UBND TPHCM đã có văn bản đồng ý cho đội bóng phố núi tổ chức 6 lượt trận tại bảng H. Theo lịch ở lượt trận đầu tiên, Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp Yokohama F.Marinos còn Jeonbuk Hyundai Motors chạm trán Sydney FC.

Trong số 3 đối thủ của Hoàng Anh Gia Lai tại bảng H, Jeobuk là đội được đánh giá cao nhất bởi họ từng 2 lần vô địch AFC Champions League và thống trị giải đấu số 1 Hàn Quốc. Yokohama F.Marinos cũng là cái tên đáng nể của Nhật Bản nhưng chưa đăng quang ở đấu trường số 1 châu lục. Trong khi đó, Sydney FC đã có 4 lần vô địch quốc gia Australia. Danh thủ Alexandro Del Piero (Italia) từng khoác áo câu lạc bộ ở mùa 2013-2014.