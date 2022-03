Giải U.19 quốc gia: Đại chiến Hà Nội- HAGL sẽ đá ngày 17.3 'khóa sổ' bảng C

Chiều nay 9.3 Ban tổ chức giải vô địch bóng đá U.19 quốc gia đã có thông báo số 16 điều chỉnh lịch và thời gian thi đấu các trận vòng loại ở bảng C và D.

Do tình hình đội U.19 HAGL đã bước đầu có xét nghiệm âm tính trở lại và dự kiến đến ngày 11.3 sẽ có hơn 15 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu nên BTC giải đã xây dựng lại lịch đấu ở bảng C. Theo đó các trận của đám trẻ bầu Đức sẽ bắt đầu đá lại vào ngày 12.3 gặp Lâm Đồng, sau đó ngày 14.3 sẽ gặp Khánh Hòa và trận cuối cùng dự kiến ngày 17.3 sẽ là trận đại chiến với Hà Nội . Trên tinh thần lịch của HAGL như vậy, các trận đá bù còn lại của đội bóng thủ đô cũng đã được xây dựng như sau: Ngày mai 10.3, Hà Nội sẽ gặp Lâm Đồng. Ngày 14.3, Hà Nội sẽ gặp Công an Nhân dân. Cả HAGL lẫn Hà Nội hiện mới cùng đá 5 trận và mỗi đội còn 3 trận nữa sẽ hoàn tất vòng bảng. Hiện các học trò của HLV Chu Ngọc Cảnh đang có 15 điểm (5 trận toàn thắng) hơn Hà Nội chỉ có 10 điểm (thắng 3 hòa 1 thua 1) nên rất lợi thế để đứng đầu bảng C.



Chờ trận đại chiến kịch tính giữa Hà Nội và HAGL (áo vàng). Ảnh: Minh Dân

Các trận đấu từ ngày 10.3 đến 14.3 theo lịch vẫn diễn ra ở 2 sân trung tâm đào tạo VFF. Tuy nhiên trận đại chiến giữa Hà Nội và HAGL có thể sẽ phải dời sang sân khác. Lý do ngày 14.3, tại trung tâm VFF sẽ có cùng lúc 2 đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 31. Chính vì thế sẽ xảy ra tình trạng kẹt sân vì phải ưu tiên sân cho các đội tuyển. Thế nên BTC sẽ làm việc lại với Trung tâm để xem có thể tổ chức được ngày 16.3 tại đây hay không. Nếu không thì sẽ phải dời trận Hà Nội- HAGL sang sân Thanh Trì ngày 17.3 (Vì ngày 16.3 sân Thanh Trì có trận đấu bù vòng 1 giải hạng nhất giữa Phù Đổng và Bà Rịa Vũng Tàu).



Chủ nhà Hưng Yên (áo đỏ) sẽ thi đấu các trận còn lại trên sân tự nhiên PVF lúc 15 giờ. Ảnh: Văn Chung

Cũng trong thông báo này, tất cả các trận bảng D từ ngày mai 10.3 đến hết vòng loại sẽ đá cùng giờ 15 giờ trên 2 sân của Trung tâm PVF (lịch đính kèm). Bảng này đã có sự khởi đầu gay cấn khi 4 đội Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Nam và Đà Nẵng mỗi đều có 1 trận thắng qua 2 lượt trận, nên chắc chắn các trận còn lại đều sẽ rất gay go. Trong khi đó do tình hình đội Long An vẫn chưa thể hết covid và có thêm đội TP.HCM cũng mới bị nhiễm nên 2 lượt trận còn lại của bảng E trên sân Phú Nhuận vào ngày 8 và 10.3 đã phải hoãn. Dự kiến 2 lượt này cũng sẽ lùi đến 15 và 17.3 mới kết thúc.



Đồng Tháp (áo vàng) sẽ thi đấu trận cuối trên sân phụ Bình Phước trước khi sẽ trực chỉ VCK trong những ngày tới. Ảnh: Minh Quang

Như vậy chiều mai ngày 10.3 sẽ có 10 trận đấu gồm 2 trận ở bảng A, trong đó tâm điểm là trận giữa Bình Định gặp Đắk Lắk (đây là trận quan trọng quyết định chiếc vé thứ 2 trong bảng A sau Viettel có thể dự VCK) và trận còn lại giữa chủ nhà Viettel gặp PVF đều diễn ra lúc 15 giờ. Bảng B trên sân Thanh Trì cũng là 2 trận đấu lúc 13 giờ 30 giữa Học viện Nutifood gặp Nam Định và lúc 15 giờ 40 giữa Sông Lam Nghệ An gặp Thừa Thiên Huế. Bảng C có 1 trận giữa Hà Nội gặp Lâm Đồng. Bảng D có 2 trận cùng 15 giờ giữa Hưng Yên gặp Đà Nẵng và Quảng Nam gặp Thanh Hóa. Cuối cùng là bảng F có 3 trận giữa Đồng Nai gặp Đồng Tháp (13 giờ 30), Sài Gòn gặp An Giang (15 giờ 30) và Bình Phước gặp Cần Thơ (15 giờ 30). Đây cũng là 3 trận cuối cùng của bảng F khép lại hoàn tất bảng đấu này và cũng là bảng kết thúc sớm nhất, đá nhiều trận nhất ở vòng loại (tổng cộng 30 trận do có 6 đội) so với tất cả các bảng khác.