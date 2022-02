Vòng loại U19 quốc gia 2022: U19 Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu suôn sẻ

Chiều 15.2, vòng loại U19 quốc gia 2022 đã khởi tranh với các trận đấu tại 4 bảng A, C, E và F. U19 Hoàng Anh Gia Lai đã có khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 3-0 trước U19 Công an Nhân dân.



U19 Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đậm ở trận ra quân Giải U19 quốc gia 2022. Ảnh: Fanpage CLB HAGL

U19 Hoàng Anh Gia Lai – U19 Công an Nhân dân tạo nên cặp đấu đáng chú ý nhất ở lượt trận ra quân vòng loại. Đội bóng phố Núi do huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh dẫn dắt. Với dàn cầu thủ được đánh giá cao hơn, cùng với việc U19 Công an Nhân dân có 10 cầu thủ nhiễm COVID-19, U19 Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu lấn lướt, để có chiến thắng 3-0. Đặng Khánh Duy, Lê Huy Kiệt và Môi Sê là những người lập công cho U19 Hoàng Anh Gia Lai.

Ở trận đấu còn lại tại bảng C, U19 Khánh Hòa có chiến thắng tưng bừng 6-0 trước U19 Lâm Đồng. Lượt trận thứ 2 của bảng C diễn ra chiều 17.2, U19 Hoàng Anh Gia Lai sáng cửa có trận thắng thứ 2 khi gặp U19 Lâm Đồng. Trong khi đó, U19 Hà Nội sẽ có trận đấu đầu tiên của mình gặp U19 Khánh Hòa.

Cũng trong chiều 15.2, đội chủ nhà U19 Viettel vượt qua U19 Bình Định 3-1. Ở trận đấu còn lại tại bảng A, U19 PVF hòa HYNY Vĩnh Phúc 2-2. Tại bảng E, U19 Bình Dương thắng U19 Tiền Giang 2-1, U19 Long An thắng U19 TPHCM 3-0. Tại bảng F, U19 Đồng Tháp thắng U19 Cần Thơ 2-0, U19 Sài Gòn vượt qua U19 Bình Phước 1-0 và U19 Đồng Nai hòa U19 An Giang 1-1.

Vòng loại U19 quốc gia 2022 diễn ra từ ngày 15.2 đến 10.3. Lúc đầu có 31 đội đăng ký tham dự, nhưng vì nhiều lý do khác nhau hai đội U19 Phú Thọ và U19 Phú Yên đã rút lui vào phút chót. Điều đó khiến 2 bảng B và D chỉ còn 4 đội. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ban tổ chức thống nhất không chia bảng lại. Thay vào đó, hai bảng B và D sẽ khởi tranh muộn hơn từ ngày 23.2 đến 10.3 với chỉ 4 đội thi đấu mỗi bảng, thay vì 5 như trước.

Theo quy định, 6 đội đứng đầu bảng cùng 5 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất, cùng đội chủ nhà sẽ góp mặt tại vòng chung kết, diễn ra từ ngày 15 đến 31.3.