U.23 Việt Nam - U.23 Thái Lan: Hừng hực tinh thần vượt khó

U.23 Việt Nam đã 99% vào bán kết nhưng vẫn phải nín thở chờ đợi 1% còn lại, do chỉ còn 16 người khỏe mạnh chờ test Covid-19 sáng nay để biết đủ điều kiện đá với Thái Lan (19 giờ, 22.2) hay không.

Miễn đủ 13 người là chiến

Nếu U.23 Thái Lan vẫn giữ nguyên đội hình khỏe mạnh thì tất cả những đội bóng ở chung khu nhà ở tại khách sạn Phnom Penh như Việt Nam, Myanmar và Lào đều đã bị Covid-19 tấn công. Tình hình đang rất nghiêm trọng với U.23 Việt Nam khi đến lúc này đã có 10 cầu thủ chắc chắn bị loại khỏi trận đấu, cùng 1 gương mặt phải test nhanh một lần nữa vào sáng nay mới biết có đủ điều kiện đá với Thái Lan hay không. Quân số 16 cái tên còn lại của U.23 Việt Nam cũng phải nín thở chờ đến lần kiểm tra cuối cùng vào sáng nay mới biết chắc liệu có phát hiện thêm ca dương tính nào không.

Chỉ cần phát sinh thêm vài trường hợp dương tính nữa, U.23 Việt Nam sẽ có thể không đủ tối thiểu 14 người (trong đó có 1 thủ môn dự bị) theo quy định sẽ bị loại khỏi giải U.23 Đông Nam Á. VFF hiện đang tích cực làm việc để 6 gương mặt Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân, Trần Bảo Toàn (HAGL), Phan Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Phù Đổng) kịp bay sang Campuchia trong sáng nay để bảo đảm lực lượng. Họ chuẩn bị cùng các CLB V-League và hạng nhất đá khai màn mùa giải mới sau đây ít ngày, nên đều ở trạng thái sẵn sàng. Quy định phải kiểm tra PCR trước bay và nhập cảnh vào Campuchia là một thuận lợi để những cầu thủ trên ra sân sau thủ tục test nhanh tại khách sạn.



U.23 Việt Nam (phải) tự tin bước vào trận tranh ngôi nhất bảng với Thái Lan tối nay. Ảnh: Vương Anh

Tại Phnom Penh ngày 20.2, HLV Đinh Thế Nam sau khi tự kiểm tra trong nội bộ đội bóng phát hiện thêm các ca F0 đã quyết định hủy buổi tập. Ông chỉ đạo cả đội giữ mình nghiêm ngặt trong phòng để bảo đảm loại bỏ mọi khả năng lây nhiễm thêm. Tất cả đang nín thở chờ xem U.23 Việt Nam liệu có đủ người ra sân hay không ở trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay với Thái Lan. Tất cả cầu thủ đều khẳng định một khi đã đủ điều kiện thi đấu, U.23 Việt Nam sẽ chơi tới cùng, không từ bỏ để bảo đảm suất vào bán kết, kể cả nếu có thua thiệt Thái Lan về quân số. "Điều quan trọng nhất lúc này là U.23 Việt Nam đủ điều kiện ra sân và không bị loại khỏi giải U.23 Đông Nam Á. Chúng tôi xác định miễn có đủ người ra sân sẽ thi đấu một trận ra trò trước Thái Lan. Khó khăn vào lúc này với U.23 Việt Nam là rất nhiều. Nhưng tuyển nữ Việt Nam đã nêu tấm gương vượt khó tuyệt vời tại Asian Cup 2022, các chị em đã làm được, không lý gì U.23 Việt Nam không làm được. Miễn là còn đủ số nguời tối thiểu, kể cả 2 thủ môn thì U.23 Việt Nam sẽ ra sân và chiến đấu đến cùng trước Thái Lan", một thành viên trong đội chia sẻ.

Thái Lan phải tính toán

Khi cả giải U.23 Đông Nam Á đang "sốt xình xịch" vì Covid-19 thì Thái Lan lại giống như ốc đảo thanh bình khi toàn bộ đội hình đều khỏe mạnh, 100% thành viên sẵn sàng ra sân. Người Thái cũng nắm lợi thế rất lớn khi hơn chúng ta đến 3 ngày nghỉ. Về lý thuyết, chỉ cần không thua U.23 Việt Nam quá 1 bàn thì Thái Lan sẽ đoạt vé vào bán kết giải U.23 Đông Nam Á. Nhưng người Thái cũng vẫn phải tính toán lựa đối thủ bán kết ở bảng B hay Timor Leste đã đánh bại chủ nhà Campuchia ở bảng A. Và quan trọng không kém, người Thái rất muốn lấy lại hình ảnh sau khi bị U.23 Việt Nam với chiến thắng 7-0 trước Singapore làm cho lu mờ. Trong ngày U.23 Việt Nam hủy diệt Singapore 7-0, HLV trưởng U.23 Thái Lan Salvador Valero Garcia bỏ về trước từ phút 80 khi trận đấu đã ngã ngũ. Phát biểu trên báo Thái, ông cho biết tự thấy cần về sớm vì U.23 Việt Nam đã hoàn toàn đè bẹp Singapore và khẳng định Thái Lan sẽ nhập cuộc bằng việc cố gắng duy trì lối chơi của mình.

HLV Salvador Valero Garcia cho biết: "Thắng Singapore nhưng tôi vẫn chưa hài lòng lối chơi của U.23 Thái Lan. Rõ ràng U.23 Thái Lan vẫn còn non kinh nghiệm, thể hiện qua việc để Singapore dẫn bàn trước. Rất may là đội bóng đã đoàn kết và ghi được 3 bàn thắng. Mục tiêu của chúng tôi là xếp nhất bảng C để vào vòng bán kết giải U.23 Đông Nam Á và Thái Lan phải tập trung, chuẩn bị tốt nhất để thắng U.23 Việt Nam". Trong khi đó, thủ môn Narongsak thừa nhận chịu áp lực từ chiến thắng 7-0 của U.23 Việt Nam trước Singapore: “U.23 Thái Lan đã sẵn sàng cho trận đấu tới. Tôi và các đồng đội đã tập luyện chăm chỉ trong những ngày qua. Cá nhân tôi có đôi chút áp lực khi đối đầu U.23 Việt Nam. Nhưng mọi người hãy tin rằng đồng đội và ban huấn luyện sẽ giúp đỡ lẫn nhau để mang về chiến thắng trong trận đấu tới. Các vị trí chủ chốt trong đội hình đang cố gắng thúc đẩy nhau để thi đấu tốt nhất có thể. Tất nhiên, cơ hội sẽ được chia đều cho tất cả. Chúng tôi có hai hậu vệ cao to và đang thi đấu tại Thai League. Kinh nghiệm của họ sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn. Mong rằng những người hâm mộ sẽ luôn sát cánh cùng đội bóng”.

Lào xứng đáng vào bán kết U.23 Lào đã chứng tỏ sự tiến bộ khi quật ngã U.23 Malaysia thêm một lần nữa trong trận lượt về giữa 2 đội vào tối qua. Lần này Lào thắng thuyết phục hơn với tỷ số 2-0 để nâng tổng tỷ số lên 4-1 sau 2 lượt, xứng đáng đứng đầu bảng B vào bán kết giải U.23 Đông Nam Á 2022 đang tranh tại Campuchia. Cách tổ chức trận đấu chặt chẽ, tiếp cận với thái độ tập trung cao và tận dụng sự nôn nóng hay dâng cao trong phòng ngự của hàng thủ Malaysia, nhất là tuyến giữa mất sự gắn kết sau khi đội trưởng tiền vệ Mohd Afizul bị chấn thương sớm rời sân ở phút 17, các cầu thủ U.23 Lào đã tổ chức phản công rất sắc bén. Dù để đối thủ cầm bóng nhiều hơn nhưng cơ hội của Lào nguy hiểm hơn và hơn nữa họ có những cá nhân biết gây đột biến. Đội trưởng Bounpachan Bounkong chính là người đã tạo bước ngoặt bằng cú sút phạt ở cuối hiệp 1 quá đẹp mở tỷ số. Bàn thắng làm tinh thần của U.23 Lào thêm hưng phấn, lối chơi thêm tự tin. Nhờ vậy, tiền đạo vào sân thay người Souksakhone Bouaphaivanh đã ghi bàn ở cuối hiệp 2 ấn định kết quả 2-0. Ở bán kết ngày 24.2 thi đấu trên sân Morodok Techo National tại thủ đô Phnom Penh, U.23 Lào sẽ thi đấu lúc 16 giờ và gặp đội nhì có thành tích tốt nhất (Việt Nam, Thái Lan hoặc Campuchia), trận bán kết còn lại lúc 19 giờ 30 giữa Đông Timor sẽ gặp đội nhất bảng C (Việt Nam hoặc Thái Lan). Đ.K

U.23 Việt Nam sẽ chơi tốt trước Thái Lan Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nói: “Nếu tính về con người, dù mình chỉ có 16 cầu thủ đủ khả năng ra sân nhưng không hề thua kém Thái Lan đầy đủ quân số. Đối thủ tuy có nhiều gương mặt U.19 nhưng lối chơi cũng khá già dặn với nhiều vị trí cho thấy rất biết cách tạo đột biến. Quan trọng là U.23 Việt Nam phải tiếp cận trận đấu một cách chặt chẽ, chúng ta phải chơi với tinh thần từ hòa đến thắng, để trước hết rèn thêm khả năng thích nghi, hoàn thiện hơn nữa các vị trí xung yếu khác vì theo tôi biết rất có thể đội hình ra sân của U.23 Việt Nam sẽ có vài thay đổi. Chắc chắn HLV Đinh Thế Nam sẽ có vài điều chỉnh nhỏ ở hàng phòng ngự để tăng độ ổn định và bọc lót cho nhau tốt hơn. Mặt khác nếu sớm cầm giữ thế trận và chủ động lối chơi, rất có thể U.23 Việt Nam sẽ phát huy tốt sự tự tin để đánh bại đối thủ. Và nếu thắng được U.23 Thái Lan trên 2 bàn thì cũng cần thắng để loại luôn một đối thủ mạnh ra khỏi vòng bán kết. Tất nhiên cũng phải tính toán giữ sức và bảo đảm lực lượng đường dài vì chỉ sau một ngày chúng ta đã phải đá bán kết (24.2). Nhưng tôi nghĩ U.23 Việt Nam đang rất hưng phấn, các em sẽ vào trận với lửa hừng hực cho thấy khát vọng của lứa U.21 này rất mạnh mẽ, nhất là gặp Thái Lan thì tin rằng ai cũng muốn thể hiện phong độ một cách tốt nhất để rửa hận cho đội tuyển đã thua ở AFF Cup. Tôi có lòng tin, nếu chơi đúng sức U.23 Việt Nam có nhiều hy vọng sẽ thắng tối nay”. T.K (ghi)