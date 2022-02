Bình Định chuyển cấp độ dịch COVID-19 từ vùng vàng sang vùng xanh

Theo Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 cập nhật đến ngày 30/1, sau nhiều tháng là tỉnh có nguy cơ cao và rất cao, tỉnh Bình Định đã chuyển sang vùng có nguy cơ thấp.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân Bình Định. Mặc dù đón hàng chục nghìn người từ các nơi có dịch về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Bình Định vẫn chuyển từ vùng có nguy trung bình (vùng vàng) thành vùng có nguy cơ thấp (vùng xanh).

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 cập nhật đến ngày 30/1. Theo quyết định này, toàn tỉnh Bình Định đã chuyển từ vùng vàng sang vùng xanh - cấp 1.

Tính theo xã, phường, thị trấn, trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định có 62 xã, phường, thị trấn có nguy cơ thấp (vùng xanh), giảm 37 địa phương so với tuần trước đó; 82 xã, phường, thị trấn có nguy cơ trung bình (vùng vàng), tăng 44 địa phương; 16 xã, phường có nguy cơ cao (vùng cam), giảm 7 địa phương và không có địa phương nào ở nguy cơ rất cao (vùng đỏ).

Đối với cấp huyện, Bình Định có 4 huyện thuộc vùng nguy cơ thấp (vùng xanh) là Phù Cát, Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh (giảm 2 huyện so với tuần trước đó); 7 địa phương cấp huyện thuộc vùng nguy cơ trung bình (vùng vàng) gồm: thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh (tăng 3 địa phương so với tuần trước đó).

Toàn tỉnh Bình Định không còn địa phương cấp huyện nào thuộc vùng có nguy cơ cao (vùng cam) và rất cao (vùng đỏ). Như vậy, sau nhiều tháng là tỉnh có nguy cơ cao và rất cao, tỉnh Bình Định đã chuyển sang vùng có nguy cơ thấp.

Trước đó, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định diễn biến khá phức tạp, hằng ngày đều phát hiện hơn 200 ca mắc mới. Tuy vậy, tỉnh Bình Định vẫn đón đồng bào xa quê về ăn Tết và khách du lịch đến Bình Định vào dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Người về, đến Bình Định chỉ khai báo y tế cho Trạm y tế địa phương và thực hiện biện pháp phòng, chống 5K để phòng tránh dịch. Trong trường hợp tự xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, người bệnh sẽ được hướng dẫn tự cách ly, điều trị tại nhà.