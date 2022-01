Hoàng Anh Gia Lai củng cố sức mạnh trước mùa giải mới

(GLO)- Sau mùa giải 2021 không trọn vẹn, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang cho thấy tham vọng cạnh tranh ngôi vương ở mùa giải mới khi có những động thái tích cực ở nhiều phương diện từ thị trường chuyển nhượng đến tham gia giải giao hữu tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung.

Chức vô địch V.League 2021 tưởng chừng đã đến rất gần với đội bóng Phố núi nhưng đã vuột mất bởi lý do dịch bệnh. Câu lạc bộ HAGL có lý do để tiếc nuối, bởi họ đã có một chuỗi trận tương đối thuyết phục, vượt qua những đối thủ sừng sỏ để dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Nhưng cùng với đó, đội bóng của bầu Đức vẫn bị hoài nghi sức mạnh bởi giới chuyên môn cho rằng các đối trọng ở mùa giải 2021 gặp nhiều vấn đề nội tại tạo điều kiện cho HAGL vượt lên. Điển hình như Hà Nội FC rơi vào khủng hoảng và buộc phải “thay tướng”. Do đó, HAGL sẽ phải tiếp tục khẳng định bản lĩnh của đội bóng hàng đầu V.League để chứng minh mùa giải 2021 không phải là bất thường.

Thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 vô tình cũng tạo áp lực cho các học trò của huấn luyện viên (HLV) Kiatisak. Đó là một giải đấu mà các cầu thủ thuộc biên chế HAGL đã được HLV Park Hang-seo ưu ái tin dùng. Ngoại trừ Minh Vương chỉ được ra sân trong hiệp 2 trận đầu gặp Lào, những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn và Xuân Trường thường xuyên xuất hiện ở đội hình xuất phát hoặc là những vị trí dự bị chiến lược.

Nhưng trong những trận cầu đinh gặp đội tuyển Indonesia và đặc biệt là Thái Lan, các ngôi sao của bầu Đức thi đấu không thật nổi bật và thậm chí trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Nếu đôi cánh Văn Thanh, Hồng Duy thường bị đối phương khoét vào để tấn công thì Công Phượng, Văn Toàn cũng lọt thỏm giữa hàng thủ được tổ chức tốt của đội bạn. Trước đợt tập trung đội tuyển ở vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2020, Công Phượng vẫn là một cái tên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng với thành tích chói sáng ở V.League 2021. Nhưng sau những màn trình diễn vừa qua, danh hiệu lại trở nên xa vời với tiền đạo người Nghệ An. Bởi vậy, khi trở về Câu lạc bộ HAGL, Công Phượng cùng đồng đội sẽ phải nỗ lực chứng tỏ giá trị để lấy lại niềm tin nơi thầy Park cũng như người hâm mộ.

Tuấn Anh (áo trắng) cùng các đồng đội cần lấy lại niềm tin sau màn trình diễn thiếu ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Với những quyết tâm đó, HAGL đang trở thành một trong những đội bóng hoạt động rầm rộ nhất trên thị trường chuyển nhượng. Sau 4 tháng trở về Thái Lan, khi vừa quay lại đại bản doanh Hàm Rồng, Zico Thái đã cho ra mắt liên tiếp 2 ngoại binh nhiều kinh nghiệm trận mạc. Đó là những cầu thủ gốc Brazil gồm trung vệ Mauricio Barbosa (SN 1994) và tiền đạo Jefferson Baiano (SN 1995). Với việc phải thi đấu ở đấu trường AFC Champions League, đây là sự bổ sung nhân sự cần thiết cho đội bóng Phố núi. Đặc biệt là trung vệ Mauricio với chiều cao 1,98 m sẽ giúp HAGL đối chọi với những tiền đạo cao to của đối phương cũng như thêm một phương án tấn công từ những tình huống cố định.

VFF vừa chốt phương án tổ chức V.League 2022 dự kiến diễn ra từ trung tuần tháng 2-2022 với thể thức đá vòng tròn có lượt đi lượt về để xếp hạng.

Từ Thái Lan sang Việt Nam đợt này cùng HLV Kiatisak còn có một chuyên gia thể lực người Thái-ông Witoon Mingkhaun từng nắm giữ vai trò tương tự tại đội tuyển và U23 Thái Lan. Với ông Witoon, đội bóng Phố núi đang sở hữu đội ngũ y tế khá hùng hậu gồm 3 bác sĩ, 2 y tá. Zico Thái có lẽ đã chuẩn bị sẵn cho các học trò về một kịch bản bị bào mòn thể lực với việc tham gia nhiều mặt trận khác nhau.

Bên cạnh đó, từ ngày 5-1, HAGL đã cùng đội chủ nhà Topenland Bình Định, B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng tham dự giải giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung. Vắng mặt 7 tuyển thủ nhưng đây cũng là giải đấu quan trọng với HLV Kiatisak. Bởi sau khi cho Hải Phòng mượn hàng loạt cầu thủ dự bị như Việt Hưng, Kiên Quyết, Ngọc Quang… HAGL đã đôn nhiều cái tên ở khóa 3 của Học viện HAGL lên đội 1. Đây sẽ là giải đấu để chiến lược gia người Thái thử sức và lựa chọn những cầu thủ trẻ trước khi chốt danh sách cho mùa giải 2022. Giải cũng là cơ hội để những ngoại binh Brazil của HAGL làm quen với môi trường V.League trước khi bước vào những cuộc đua quyết liệt. Ngay ở trận đầu ra quân gặp B.Bình Dương, tân binh Jefferson Baiano đã phát một tín hiệu vui với việc “nổ súng” để cùng Brandao mang về chiến thắng 3-1 cho đội bóng Phố núi.