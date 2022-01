Hoàng Anh Gia Lai chạm trán Hà Nội tại vòng loại U19 Quốc gia 2022

Sáng ngày 18.1, VFF đã tổ chức bốc thăm 3 giải đấu là vòng loại U19 Quốc gia nam, vòng chung kết U19 Quốc gia nữ và giải futsal nữ vô địch quốc gia 2022.

Sau năm 2021 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch cụ thể cho các giải đấu bóng đá, đặc biệt là các giải chuyên nghiệp quốc gia. Mục tiêu đề ra là duy trì sự ổn định của hệ thống bóng đá ngoài chuyên nghiệp, hướng đến xây dựng lực lượng cho các đội tuyển.

Trong đó, giải U19 Quốc gia 2022 lần đầu tiên ghi nhận 31 đội đăng kí dự vòng loại, đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Giải đấu được chia làm 6 bảng, với 4 bảng tổ chức ở phía Bắc và 2 bảng tổ chức ở phía. Năm nay, giải U19 Quốc gia cũng sẽ mở rộng giới hạn độ tuổi từ 15 đến 19 thay vì 16 đến 19 như mọi năm.

VFF giải thích rằng, do các giải đấu U15 và U17 Quốc gia trong năm 2021 bị huỷ, đội dự tuyển U17 Quốc gia cũng sẽ tập trung, ngoài ra việc các cầu thủ có thể nhiễm COVID-19 nên bản thân mỗi đội bóng cũng cần nhiều lựa chọn hơn.



U19 Hoàng Anh Gia Lai và U19 Hà Nội nằm cùng bảng tại vòng loại U19 Quốc gia 2022. Ảnh: HAGL

Những lá thăm may rủi tiếp tục tạo ra nhiều bảng đấu hấp dẫn ngay từ vòng loại. Theo đó, bảng C được giới chuyên môn đánh giá là "tử thần" khi U19 Hà Nội sẽ chạm trán U19 Hoàng Anh Gia Lai, cùng với các đối thủ Công An Nhân Dân, Khánh Hoà và Lâm Đồng. Đội bóng Thủ đô là chủ nhà ở bảng đấu này.

Giải đấu diễn ra theo thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt. 6 đội đầu bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng chung kết. Do bảng F có 6 đội nên đội nhì bảng đấu này sẽ không được tính kết quả trong các trận đấu với đội xếp cuối bảng để số trận của các đội nhì bảng là bằng nhau.

Vòng loại U19 Quốc gia 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 15.2 đến ngày 10.3, vòng chung kết diễn ra từ ngày 15.3 đến 31.3.

Ở vòng chung kết U19 nữ Quốc gia 2022 có 6 đội bóng tham dự là Thái Nguyên, Hà Nội, TPHCM, Sơn La, Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt và tìm ra nhà vô địch. Giải đấu này sẽ diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 4.3 đến ngày 1.4.

Trong khi đó, giải futsal nữ vô địch quốc gia 2022 lần đầu tiên được tổ chức nhằm tạo tiền đề cho tuyển futsal nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Có 4 đội tham dự đến từ 2 địa phương gồm Phong Phú Hà Nam I, Phong Phú Hà Nam II, TPHCM Q1 và Thái Sơn Nam. Giải đấu diễn ra theo thể thức vòng tròn 2 lượt từ ngày 19.2 đến ngày 1.3.

Các bảng đấu tại vòng loại giải U19 nam Quốc gia 2022: Bảng A: Viettel, Bình Định, PVF, Đăk Lăk, Vĩnh Phúc Bảng B: Nam Định, SLNA, Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, Nutifood Bảng C: Hà Nội, HAGL, Công An Nhân Dân, Khánh Hoà, Lâm Đồng Bảng D: Đông Á Thanh Hoá, Đà Nẵng, Phố Hiến, Quảng Nam, Phú Yên Bảng E: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh Bảng F: Bình Phước, Sài Gòn, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, An Giang