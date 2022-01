Cúp Hoàng đế Quang Trung: Đà Nẵng thắng Bình Dương trong trận thủy chiến

Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng có chiến thắng đầu tiên để chia tay Cúp Hoàng đế Quang Trung 2021.



Phan Văn Long (bìa phải) chơi hay trong trận thủy chiến với Bình Dương. Ảnh: Ngọc Linh



Trong trận đấu với đối thủ Bình Dương, Đà Nẵng cho thấy sự tiến bộ của mình. Đội bóng do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt chơi hay qua từng trận và đã sẵn sàng để chiến đấu tại V-League 2022.



Trước đối thủ Bình Dương được đánh giá nhỉnh hơn, đội bóng sông Hàn nhập cuộc với thế trận chặt chẽ để tạo thế trận an toàn trước đối thủ.



Phòng ngự chắc chắn và tổ chức tấn công nhanh, Đà Nẵng bất ngờ có bàn mở tỷ số trận đấu từ pha lập công của Phan Văn Long ở phút thứ 5. Tiền đạo nội tốt nhất mà Đà Nẵng hiện có giúp HLV Phan Thanh Hùng yên tâm phần nào khi quyết định chia tay Hà Đức Chinh.



Sau bàn mở tỷ số của Văn Long, HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục cho cầu thủ của mình tổ chức phòng ngự nhiều tầng, nhường thế trận cho Bình Dương. Tuy nhiên, do trời mưa quá lớn nên các pha tấn công của Bình Dương không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn.



Nỗ lực liên tục của học trò HLV Đặng Trần Chỉnh được đền đáp ở phút 34 với pha lập công của Todor sau tình huống đá phạt do Tô Văn Vũ thực hiện.



Bước sang hiệp 2, hai đội đẩy nhanh tốc độ trận đấu và Đà Nẵng đã tận dụng cơ hội tốt hơn khi Văn Long chuyền cho Phi Hoàng nâng tỷ số 2-1 ở phút 79.



Các cầu thủ Đà Nẵng mừng chiến thắng. Ảnh: Ngọc Linh



HLV Phan Thanh Hùng cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Đà Nẵng đặc biệt là các cầu thủ trẻ vừa được đôn lên tại giải đấu lần này. Với sự chuẩn bị chu đáo, Đà Nẵng kỳ vọng họ sẽ có kết quả tốt ở V-League 2022.



Theo Khánh Châu (TNO)