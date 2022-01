Cửa hẹp cho tuyển nữ Việt Nam

Nỗ lực hết sức mình, nhưng tuyển nữ Việt Nam không thể tránh được trận thua thứ 2 với tỷ số 0-3 trước một Nhật Bản quá mạnh.

Dù HLV Mai Đức Chung bố trí đội hình phòng ngự nhiều tầng với số đông cầu thủ ngay trung lộ để đánh chặn các pha tấn công của đội bóng xứ sở mặt trời mọc, nhưng các cô gái Việt Nam chỉ đứng vững được 35 phút đầu. Khi nữ Việt Nam đang có thế trận an toàn thì một sai lầm đáng tiếc xảy đến từ người chơi hay nhất trước đó là thủ thành Kim Thanh. Từ pha để bóng vuột ra của Thanh, tiền đạo Yui Narumiya tinh quái thoát khỏi sự kèm cặp của Mỹ Anh dễ dàng đệm cận thành mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua này tuy không làm sụp đổ tinh thần nhưng cũng đã làm chao đảo thế thủ của tuyển nữ Việt Nam trong hiệp 2, nhất là khi Nhật Bản gia tăng sức ép và pressing liên tục. 2 bàn thua đến ở đầu hiệp 2 từ những pha mà hàng thủ Việt Nam lúng túng khi đối thủ áp sát gây hỗn loạn. Dù vậy, sự lăn xả và tinh thần thi đấu ở trận đấu này của các cô gái Việt Nam tiếp tục đáng khen.



Tuyển nữ VN đã rất nỗ lực nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Ảnh: REUTERS

Với 0 điểm, hiệu số bàn thắng bại -6, tuyển Việt Nam tạm đứng thứ 3 bảng C trên Myanmar (thua tiếp Hàn Quốc 0-2) có hiệu số -7. Do vậy, ở trận cuối vào ngày 27.1, tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Myanmar là xếp thứ ba bảng C.

Sau 2 lượt trận vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 đã xác định 4 đội vào tứ kết đầu tiên là Trung Quốc (A), Úc (B), Nhật Bản và Hàn Quốc (C), 4 chiếc vé còn lại nhiều khả năng sẽ thuộc về Philippines (3 điểm) nếu thắng Indonesia sẽ đứng nhì ở bảng B, cả Đài Loan và Iran ở bảng A nếu 2 đội này chủ động hòa vì với 1 điểm chắc chắn cả 2 đội sẽ đứng nhì và ba bảng A để đi tiếp bất kể các trận còn lại.

Như vậy chiếc vé vào tứ kết cuối cùng nhiều khả năng chỉ còn là cuộc chạy đua giữa Thái Lan và Việt Nam. Nếu Thái Lan thua Úc và Việt Nam thắng hoặc hòa Myanmar trận cuối thì cả 2 cùng xếp thứ ba bảng B và C, nhưng theo quy định của AFC phải bỏ kết quả với đội xếp thứ tư trong bảng thì cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều còn 0 điểm.

Khi đó, nếu Iran hòa Đài Loan vào ngày 26.1 thì họ có 1 điểm nên chắc chắn có 1 vé dành cho đội thứ ba đầu tiên. Thái Lan và Việt Nam sẽ phải so hiệu số để tranh vé dành cho đội xếp thứ ba còn lại vào tứ kết. Thái Lan chỉ mới thua Philippines 1 bàn, trong khi Việt Nam hiện hiệu số là -6. Vì vậy nếu Thái Lan thua Úc dưới 4 bàn thì Việt Nam sẽ bị loại.

Thái Lan lợi thế hơn rất nhiều khi họ đá lúc 21 giờ ngày 27.1 trong khi nữ Việt Nam đá lúc 15 giờ. Thế nên thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ có thể mong Đài Loan thắng Iran vào tối mai (khi đó Iran 0 điểm, hiệu số là -8 trở lên) thì cửa mới không hẹp.