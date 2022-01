Chông chênh tuyển nữ Việt Nam

Trong trường hợp đội tuyển nữ Việt Nam không đủ lực lượng để thi đấu Asian Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Ban tổ chức giải sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng tại bảng C.

Tại sao chỉ mang đi 23 cầu thủ?

Chưa bao giờ tuyển nữ Việt Nam lại rơi vào khủng hoảng nhân sự như hiện tại khi có tới 18 cầu thủ (chưa tính một số thành viên khác) bị Covid-19 hoặc ở nhóm nguy cơ cao, trong đó có 1 cầu thủ mới bị phát hiện khi có mặt ở Ấn Độ. Có khán giả nêu thắc mắc, tại sao đội chỉ mang đi 23 cầu thủ mà không đem theo số lượng nhiều hơn để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung có muốn chọn đông hơn cũng không thể được bởi theo điều lệ Asian Cup nữ 2022, AFC quy định rất rõ, mỗi đội tuyển nữ chỉ được đăng ký 23 cầu thủ, không được phép vượt quá số lượng này.



HLV Mai Đức Chung và 5 cầu thủ tập tại Ấn Độ. Ảnh: VFF

Trong quá trình chuẩn bị của đội nữ Việt Nam cho Asian Cup nữ với giấc mơ có vé dự World Cup nữ 2023, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã liên hệ với rất nhiều nước ở châu Âu và châu Á để đưa đội sang tập huấn. Nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp, các nước không thể nhận lời, hoặc có nơi nhận lời nhưng quy định của nước sở tại là phải cách ly y tế 14 ngày. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và trao đổi qua lại nhiều lần với Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, VFF đã chọn Tây Ban Nha làm địa điểm tập huấn cho đội nữ. Đây là nơi mà đội futsal Việt Nam đã tập huấn trước khi dự World Cup futsal 2021. Thời điểm đội nữ sang Tây Ban Nha, nước này đang là quốc gia an toàn về Covid-19. Cơ sở vật chất, điều kiện về thời tiết, nhiệt độ tại nước bạn cũng rất phù hợp. Tây Ban Nha cũng không yêu cầu phải cách ly dài ngày. Việc đội nữ không may dính Covid-19 do lây từ đối thủ cọ xát, là sự cố bất khả kháng.

Sẽ không bị AFC phạt bởi lý do bất khả kháng

Đến hết ngày hôm qua (17.1), đội chỉ có 5 cầu thủ âm tính với Covid-19 và HLV Mai Đức Chung vẫn cho số cầu thủ ít ỏi này tập luyện tại Ấn Độ. Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết, VFF cũng như ban huấn luyện tuyển nữ VN rất hồi hộp chờ đợi kết quả xét nghiệm PCR đối với các thành viên tuyển nữ đang ở Tây Ban Nha. Hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp, có thêm nhiều cầu thủ âm tính với Covid-19 để kịp bay sang Ấn Độ trong chuyến bay ngày 19.1. Theo ông Cao Văn Chóng, nếu các cầu thủ hết bệnh và thể lực đảm bảo thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có đủ nhân sự ra sân trong trận gặp Hàn Quốc vào ngày 21.1.

Tuy nhiên, trong trường hợp các cầu thủ ở Tây Ban Nha không kịp âm tính, không đủ điều kiện về y tế để được nhập cảnh sang Ấn Độ, VFF sẽ phải tính đến phương án xấu nhất là đội nữ Việt Nam xin ngừng cuộc chơi. Một quan chức khác của VFF cho hay, trong bối cảnh nếu đội nữ vì lý do bất khả kháng, không thể thi đấu được tại giải vì không đủ lực lượng, AFC sẽ có ý kiến cuối cùng. Hiện tại, AFC và Ban tổ chức giải đã thành lập Hội đồng giải quyết và xử lý các sự cố tại Asian Cup. Vấn đề của đội nữ Việt Nam sẽ được đưa ra bàn bạc nếu như đội chỉ còn 5 cầu thủ có đủ sức khỏe để thi đấu. Cũng theo quan chức này, nếu tình huống này xảy ra, VFF và đội nữ sẽ không bị AFC phạt bởi có lý do chính đáng.

Theo giới chuyên môn, VFF cũng nên cân nhắc việc có nên để cầu thủ nữ Việt Nam nếu khỏi Covid-19 thi đấu tại Asian Cup hay không. HLV Lưu Ngọc Hùng nêu quan điểm: “Nếu vừa khỏi Covid-19, các cầu thủ cần thêm thời gian để hồi phục. Phải thi đấu ngay, e rằng không an toàn. Bây giờ chúng ta không còn đặt nặng thành tích chuyên môn mà phải đặt tính nhân văn và sức khỏe cầu thủ lên hàng đầu. Ai cũng biết bệnh Covid-19 ảnh hưởng chủ yếu đến phổi và hệ hô hấp. Người mới khỏi bệnh thường bị hụt hơi, thở cũng khó khăn nên không thể chơi thể thao với cường độ cao. Việc các cầu thủ mới khỏi bệnh chỉ ít ngày mà ra sân thi đấu là rất nguy hiểm đến tính mạng và không loại trừ trường hợp sẽ có di chứng về sau”.

Trước tình cảnh nan giải này, VFF cho biết sẽ tùy theo tình hình để có quyết định hợp lý. Bác sĩ đội tuyển sẽ theo dõi và kiểm tra thể lực của các cầu thủ. Chỉ khi nào cầu thủ đảm bảo thể lực một cách tốt nhất thì mới có thể thi đấu. Trong điều kiện không đủ 11 cầu thủ ra sân theo quy định của AFC, thì trận gặp Hàn Quốc, VFF sẽ xin AFC hoãn dời ngày thi đấu, hoặc có thể chấp nhận bị xử thua nếu AFC không đồng ý hoãn trận đấu. Lãnh đạo VFF đã báo cáo lên Tổng cục TDTT về những diễn tiến của toàn bộ sự việc liên quan đến đội nữ, để ngành thể thao có những chỉ đạo kịp thời.

Ngày 17.1, trang Sports của Hàn Quốc đưa tin, đội tuyển nữ Hàn Quốc (đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu ngày 21.1) cũng có 6 thành viên mới phát hiện bị dính Covid-19, gồm 3 cầu thủ và 3 thành viên.

Ông Cao Văn Chóng cũng thông tin, VFF không thể đưa cầu thủ khác từ Việt Nam sang vì hầu hết các nữ cầu thủ ở nhà không tập luyện trong gần 2 tháng qua từ sau giải VĐQG và cho dù có vài cầu thủ có thể lực đáp ứng thì thủ tục visa và chuyến bay quốc tế sang Ấn Độ thời điểm này cũng quá gấp rút không thể thực hiện được.