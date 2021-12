Tuyển Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2020: Kéo dài chuỗi kỷ lục bất bại

Ở trận đấu tại lượt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2020 vào 19 giờ 30 tối nay trên sân Bishan (Singapore), dù đối phương bị tổn thất nhân sự vì nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn không thể chủ quan.





Malaysia có bao nhiêu đá bấy nhiêu



HLV Tan Cheng Hoe không lường trước được những khó khăn khách quan đã tác động nghiêm trọng đến đội Malaysia, đến mức sát trận đấu gặp tuyển Việt Nam, trong tay ông chỉ còn 20 cầu thủ (3 thủ môn) vì có tới 4 cầu thủ lần lượt dương tính với Covid-19. Cũng vì không lường trước nên ông Tan chỉ đem đến Singapore 24 cầu thủ trong khi điều lệ AFF Cup cho phép mỗi đội mang theo 33 người. Ông Tan đã tha thiết đề nghị Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho phép bổ sung cầu thủ nhưng bị từ chối. AFF chỉ cho phép đội bóng này bổ sung thủ môn thay thế Khairul Azhan Khalid theo đúng quy định của điều lệ giải.



Quang Hải được kỳ vọng sẽ là nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia như tại vòng loại thứ 2 World Cup. Ảnh: Độc Lập



Tất nhiên, không bỏ AFF Cup như thông tin ban đầu mà báo chí Malaysia rầm rộ đăng tải, đội Malaysia sẽ có bao nhiêu đá bấy nhiêu (lời HLV Tan Cheng Hoe). Thiếu vắng tiền vệ cánh xuất sắc Akhyar Rashid (một trong 4 cầu thủ bị nhiễm bệnh và hiện được cách ly tại khách sạn) là một thiệt thòi rất lớn của Malaysia bởi ngôi sao này không chỉ kiến tạo cực hay mà còn có khả năng dứt điểm rất tốt. Do thiếu hụt lực lượng, HLV Tan Cheng Hoe phải “liệu cơm gắp mắm” và xây dựng lối chơi thiên về phòng thủ để quyết tâm có ít nhất 1 điểm.



HLV Tan Cheng Hoe tâm sự: “Sự nghiệp của tôi khó mà vui cho được khi cả 5 lần tôi dẫn dắt đội Malaysia thì cả 5 lần đều không thắng được Việt Nam. Đối thủ của chúng tôi rất mạnh, đặc biệt là hàng phòng ngự rất chắc chắn. Không hề dễ để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương. Việt Nam lại còn vừa trải qua các trận đấu đẳng cấp cao tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trình độ cầu thủ đã giỏi càng giỏi thêm. Ưu điểm lớn của tuyển Việt Nam là cầu thủ có tư duy chơi bóng rất tốt, kỹ thuật cá nhân đặc biệt khéo léo và họ làm nên một khối rất đồng đều. Cách thức chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại của Việt Nam thực sự gây khó cho bất kỳ đội nào tại Đông Nam Á. Chưa kể họ còn có lợi thế được nghỉ dài sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng AFF Cup.



Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là Malaysia sẽ lại bị khuất phục. Chúng tôi đã có tiến bộ nhất định trong thời gian qua, các cầu thủ đều biết tính chất quan trọng của trận đấu này nên sẽ chơi với quyết tâm cao nhất. Malaysia sẽ chơi với những gì hiện có. Toàn đội sẽ nỗ lực để có thể tạo bất ngờ. Tôi đã có phương án chiến thuật. Malaysia muốn có điểm nên sẽ cố gắng phòng ngự thật tốt và phản công hiệu quả”.

“Chơi làm sao miễn thắng là được”



Có một chi tiết bên lề cũng cần kể lại để biết đội Việt Nam không phải không gặp khó khăn về nhân sự, nhưng ông Park Hang-seo vì chuẩn bị trước nên đến thời điểm này lực lượng vẫn đủ để tính toán từng nước cờ cho từng trận đấu khác nhau. Số là khi được giới truyền thông Đông Nam Á hỏi quan điểm thế nào khi HLV đội Malaysia muốn bổ sung lực lượng, thay thế số cầu thủ bị Covid-19, ông Park trả lời: “Tôi nghĩ nếu Ban tổ chức giải đồng ý bổ sung thì sẽ không đúng quy định. Đội nào cũng cần tuân thủ nguyên tắc. Nếu bổ sung thì không hợp lý và đi ra ngoài sự thấu hiểu bình thường. Đáng lẽ đội bạn cũng nên tính toán cho thật kỹ để khi gặp sự cố thì có cách giải quyết. Tại sao không mang nhiều cầu thủ hơn? Như đội tuyển Việt Nam, muốn bổ sung Hùng Dũng mà cũng không được. Chúng ta chấp nhận những nguyên tắc chung của cuộc chơi”.



Trong cuộc chơi tối nay, ông Park muốn tuyển Việt Nam thể hiện tốt nhất những gì đã chuẩn bị. “Tất nhiên sự chuẩn bị đó cũng phải là ở mức tốt nhất, cả về chuyên môn, tâm lý và thể lực. Các cầu thủ của tôi đều khỏe mạnh, không có vấn đề gì đáng lo. Còn yếu tố tâm lý cũng phải giải quyết, vì đội chỉ ở khách sạn với điều kiện sinh hoạt, tập luyện rất ngặt nghèo. Nhưng cũng ổn thỏa thôi. Về chiến thuật, chúng tôi đang tích cực lên phương án. Malaysia là một trong những đội được đánh giá là ứng viên vô địch AFF Cup 2020. So với vòng loại thứ 2 World Cup, họ có tới 6 sự thay đổi về cầu thủ. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đang khiến Malaysia gặp khó. Đó là yếu tố khách quan. Chúng ta cần chia sẻ với đội bạn về sự không may mắn này”.



Ông Park nhấn mạnh: “Trong 5 trận gặp Malaysia gần đây, chúng ta chưa thua trận nào, với 4 lần thắng và 1 lần hòa. Nhưng kết quả trong quá khứ chỉ phản ánh quá trình. Cũng là đối thủ đó nhưng khi vào trận mới, có thể họ sẽ khác biệt so với trước. Vì thế nếu hỏi tôi tự tin bao nhiêu phần trăm vào chiến thắng của đội Việt Nam thì tôi không thể nói được. Chỉ biết là thầy trò chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt thôi, nỗ lực từng trận một. HLV Malaysia nói sẽ chơi tấn công thì vào trận mới biết được. Nhưng dù họ đá kiểu nào thì chúng tôi cũng sẽ chơi hết sức, tấn công hết sức, phòng ngự hết sức. Chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng và sẽ chơi quyết tâm để đạt mục tiêu của mình. Tôi chú trọng kết quả nên chơi làm sao mà Việt Nam thắng là được”.



Tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. Đội trưởng Quế Ngọc Hải sẽ tái xuất và chỉ huy hàng phòng ngự. Nhiều khả năng sẽ có thay đổi ở khu vực giữa sân với Tuấn Anh đá từ đầu, cặp với Hoàng Đức thành bộ đôi tiền vệ trung tâm ăn ý. Trận đầu tiên gặp Lào, Xuân Trường đã chơi khá tốt nhưng một phần do đối thủ kém hơn. Trước hàng tiền vệ Malaysia chơi vây ráp, Tuấn Anh đá chính sẽ hợp lý hơn vì anh có khả năng thoát pressing tốt, điều bóng khéo léo và che chắn bóng rất kín, sẽ gây khó cho các tiền vệ Malaysia. Quang Hải sẽ xuất trận vì ông Park muốn gia tăng sức tấn công cho tuyển Việt Nam. Từ năm 2018 đến nay, Hải góp công vào 2 bàn thắng của tuyển Việt Nam vào lưới Malaysia, trong đó có một đường kiến tạo cho Anh Đức ghi bàn ở trận chung kết AFF Cup 2018 - giải đấu mà Việt Nam đã đăng quang. Hải cũng ghi bàn ở trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi Việt Nam thắng Malaysia 1-0.



Dự đoán, tuyển Việt Nam thắng 2-1.





6 trận đối đầu gần nhất



AFF Cup 2016



Việt Nam thắng Malaysia 1-0 tại vòng bảng



AFF Cup 2018



Việt Nam thắng Malaysia 2-0 tại vòng bảng



Việt Nam hòa Malaysia 2-2 ở chung kết lượt đi



Việt Nam thắng Malaysia 1-0 ở chung kết lượt về



World Cup 2022



Việt Nam thắng Malaysia 1-0 ở lượt đi vòng loại thứ 2



Việt Nam thắng Malaysia 2-1 ở lượt về vòng loại thứ 2



Theo Nhật Duy - Thành Thắng (TNO)