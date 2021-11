Vòng 4 Giải nữ vô địch quốc gia: Đội Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chạy đà cho chung kết

Lượt trận thứ 4 Giải nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2021, diễn ra chiều 22.11 được xem là màn tổng duyệt của hai đội nữ TPHCM và Hà Nội Watabe, trước khi họ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của giải.

Đội nữ Hà Nội Watabe được đánh giá sẽ có có nhiều cơ hội đánh bại Phong Phú Hà Nam tại lượt trận thứ 4 Giải nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2021. Ảnh: Sơn Bắc

Sau 3 lượt đấu, Hà Nội Watabe và TPHCM đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Hai đội có cùng 6 điểm nhưng đội bóng Thủ đô đứng trên do nhỉnh hơn về chỉ số phụ. Đội bóng của huấn luyện viên Song Song-chon thắng Than Khoáng sản Việt Nam 1-0 và vượt qua Thái Nguyên T&T 4-1. Còn đội đương kim vô địch TPHCM thắng Phong Phú Hà Nam 2-1 và đánh bại Than Khoáng sản Việt Nam 2-0.

Trước việc Phong Phú Hà Nam sa sút, Hà Nội Watabe được xem là đối trọng chính để tranh ngôi vô địch của TPHCM. Đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc chơi chắc chắn trong phòng ngự và bùng nổ trên hàng tấn công. Ở trận đấu chiều 22.11, Hà Nội Watabe sẽ gặp chính Phong Phú Hà Nam – đội đã thua cả 3 trận từ đầu giải.

Với các ngôi sao như Tuyết Dung, Hoàng Quỳnh… Phong Phú Hà Nam vẫn gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ ở những trận vừa qua. Tuy nhiên, đội hình của họ không có được sự đồng đều, ăn ý giữa các vị trí. Hàng tiền vệ, tấn công của Phong Phú Hà Nam vẫn chơi tốt, nhưng tuyến phòng ngự lại mắc nhiều sai sót. Hà Nội Watabe chắc chắc sẽ tận dụng điều này để tìm kiếm chiến thắng thứ 3 từ đầu giải.

Ở trận đấu còn lại chiều 22.11, TPHCM được đánh giá sẽ có cơ hội lớn để thắng Thái Nguyên T&T. Đội bóng của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho thấy sự khác biệt lớn so với các đối thủ với dàn cầu thủ đồng đều, có nhiều ngôi sao ở 3 tuyến và có nhiều miếng tấn công ăn ý.

Với thực lực vượt trội, TPHCM nhiều khả năng sẽ giành thêm 3 điểm để tiếp tục ganh đua với Hà Nội Watabe, trước khi hai đội gặp nhau ở lượt đấu cuối cùng chiều 25.11. Đó có thể là trận "chung kết" để phân định ngôi vô địch của Giải nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2021.

Lịch thi đấu vòng 4 Giải nữ vô địch quốc gia: Ngày 22.11: 14h30: Hà Nội Watabe – Phong Phú Hà Nam 17h00: Thái Nguyên T&T – TPHCM