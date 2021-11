Sau 17 năm, CLB HAGL trở lại vòng bảng AFC Champions League 2022

Theo nguồn tin từ trang ASEAN FOOTBALL, LĐBĐ châu Á (AFC) đã chấp nhận đề xuất từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) với các CLB ở V-League đạt chuẩn thi đấu mùa giải 2022, trong đó CLB HAGL được chọn dự vòng bảng AFC Champions League.





Mùa giải V-League 2021 đã bị hủy do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nhưng sau 12 vòng đấu CLB HAGL đang dẫn đầu với 29 điểm, hơn đội nhì bảng Viettel 3 điểm và đội hạng 3 là Than Quang Ninh đến 10 điểm.



Do đó, AFC đã chọn HAGL là CLB đại diện V-League dự vòng bảng giải AFC Champions League năm 2022.





CLB HAGL có suất dự vòng bảng AFC Champions League năm 2022 một cách xứng đáng. Ảnh: Minh Hoàng



Cùng với CLB HAGL, ở khu vực Đông Nam Á còn có các đại diện của Thái Lan là BG Pathum United và Chiangrai United cũng dự vòng bảng AFC Champions League năm 2022. Bên cạnh đó còn có CLB United City (Philippines); Johor Darul Ta'zim (Malaysia) và Lion City Sailors (Singapore ). Các CLB còn lại dự vòng đấu loại là Buriram United, Port FC (đều của Thái Lan) và Kaya Iloilo (Philippines) cùng Shan United (Myanmar).



Việc trở lại tham dự vòng bảng AFC Champions League của CLB HAGL được xem là có đóng góp rất lớn của HLV Kiatisak, cũng như lời hứa của nhà cầm quân này nay đã thành sự thật dù mùa giải V-League 2021 không thể kết thúc trọn vẹn.



Tuy nhiên, đây là thành quả rất xứng đáng vì đội bóng phố núi Pleiku đã liên tục giữ ngôi đầu bảng V-League 2021 trước khi giải đấu bị hoãn và hủy do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 vừa qua.



Các suất dự vòng bảng AFC Champions League năm 2022 của các giải VĐQG khu vực Đông Nam Á. Ảnh: ASEAN FOOTBALL



Đây cũng là lần đầu tiên CLB HAGL được trở lại đấu trường AFC Champions League sau 17 năm. Trong 2 lần đầu tham dự là các năm 2004 và 2005, CLB HAGL đều chia tay sau vòng bảng.



Theo GIANG LAO (TNO)