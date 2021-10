Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Oman vs Việt Nam: Ông Park có dám thay đổi?

Chuyến làm khách của tuyển Việt Nam trước Oman ở lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022 là thử thách mà tất cả chờ vào sự thay đổi của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Ký ức ở Muscat, Oman

Năm 2003, tuyển Việt Nam từng tạo nên cơn địa chấn Châu Á khi đánh bại Hàn Quốc 1-0 tại Muscat, Oman trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2004. Đội tuyển Hàn Quốc lúc đó là “đệ tứ anh hào” thế giới, còn tuyển Việt Nam thực chất chỉ là đội U.23. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Văn Quyến với một pha bóng xử lý tinh tế. Lúc đó, Văn Quyến mới 19 tuổi. Thời điểm anh mới chỉ bước ra ánh sáng và được trao cơ hội trong màu áo tuyển Việt Nam.

Trung vệ Như Thành đăng lại bức ảnh đội hình của tuyển Việt Nam thời điểm đó kèm theo những chia sẻ: “Sân Sultan Quaboos của 18 năm trước và bây giờ có vẻ cũng không khác nhau mấy. Lúc đó với thành phần là U.23 chuẩn bị cho SEA Games 2003 được lựa chọn thay đội tuyển quốc gia tham gia vòng loại giải vô địch Châu Á. Dù phải đương đầu với các đội tuyển mạnh như Hàn Quốc, chủ nhà Oman nhưng chúng ta đã giành được các kết quả rất tích cực. Đặc biệt là trận thắng trước đội tuyển Hàn Quốc với đầy đủ anh hào từng dự World Cup 2002 với một bàn thắng tuyệt vời của Văn Quyến sau đường chuyền của Tuấn Phong. Trận thắng đó như cơn địa chấn của bóng đá Châu Á. Các cầu thủ Việt Nam với độ tuổi trung bình chỉ 21 đã chiến thắng trước đội tuyển Hàn Quốc”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tại Muscat với chủ nhà Oman vào tối 12.10 ở lượt trận thứ 4, bảng B vòng loại World Cup 2022. Sau 3 trận thua liên tiếp, tuyển Việt Nam đã tự thu hẹp cơ hội đi tiếp của mình. Dù Oman được đánh giá là đối thủ vừa tầm ở bảng B nhưng vẫn mạnh hơn Việt Nam rất nhiều. Thế nên, thay vì chạy theo thành tích, ban huấn luyện tuyển Việt Nam cần nhìn ra những mục tiêu thiết thực.

Đây là lúc ông Park cần đến sự chia sẻ của VFF

Sau chuỗi thành tích không tốt của tuyển Việt Nam thời gian qua, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng, huấn luyện viên Park Hang-seo cần thay đổi. Thế nhưng, ngay từ đầu, ông Park đã phải đứng trước áp lực của người thành công và phải giành chiến thắng. Vì thế, ông Park ngại thay đổi. Sự kỳ vọng của người hâm mộ vô tình mang đến tâm lý sợ thua của tuyển Việt Nam. Do đó có thể thấy tuyển Việt Nam đã sử dụng những con người và chiến thuật khá cầu toàn.

Những trận thua trước Saudi Arabia, Australia và Trung Quốc đều có phần tiếc nuối. Bởi lẽ, chúng ta có những cơ hội để có điểm những thiếu may mắn. Nhưng đó chính là sự khác biệt về đẳng cấp. Với một đội bóng bị đánh giá thấp hơn và luôn chơi ở thế cửa dưới thì khó có thể giành được phần trăm may mắn ít ỏi. Thực tế, ông Park có lý do để “bảo thủ” trong quyết định nhân sự đến chiến thuật của mình như đã nói ở trên.

Trận đấu với tuyển Oman là thời điểm thích hợp để thay đổi. Bởi lẽ, tham vọng để giành vé đi tiếp đã hết, đây là lúc để thử nghiệm và cọ xát. Nhưng nếu thay đổi vô tình sẽ tạo ra tâm lý “đẽo cày giữa đường” sau hàng loạt các ý kiến chỉ trích, góp ý. Hơn nữa, thay đổi thời điểm này cũng sẽ phải đối diện thêm một trận thua nữa. Đó là điều không dễ chấp nhận. Sẽ rất ít khán giả có thể kiên nhẫn cho một đội tuyển trải qua liên tiếp 5 trận thua. Đó là áp lực mà ông Park hiểu hơn ai hết.

Sau trận đấu này, ông Park nhiều khả năng sẽ gia hạn hợp đồng với VFF. Vị thế của ông Park có thể sẽ giảm đi rất nhiều nếu tiếp tục về nước với trận thua thứ 5. Đây rõ ràng là những khó khăn vô hình khiến người trong cuộc khó xử. Thay đổi để tốt hơn, nhưng cũng sẽ đối diện với những hệ luỵ nếu sự thay đổi đó chưa mang lại hiệu quả tức thì. Đây là lúc mà ông Park cần đến sự chia sẻ của VFF. Và đây cũng là lúc mà Hội đồng huấn luyện viên quốc gia cần thể hiện vai trò của mình. Phản biện, góp ý là điều cần làm, kể cả với những người thành công như ông Park.

Dù thế nào, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Oman, tất cả vẫn chờ sự thay đổi tích cực từ ông Park.

Trận đấu giữa đội tuyển Oman và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 23h00 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Sultan Qaboos, Muscat, Oman. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Oman, trận đấu giữa Oman và Việt Nam diễn ra trên sân Sultan Qaboos sẽ đón khoảng 17.000 khán giả vào sân, tương đương với 50% sức chứa của sân vận động. Ban tổ chức đã tăng lên 7.000 người so với trận đấu trước đó giữa Oman và Saudi Arabia (10.000 khán giả). Người hâm mộ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Oman sẽ có cơ hội được trực tiếp đến sân để cổ vũ cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò. Theo đó, vé xem trận Oman - Việt Nam được phát hành và bán ra thông qua 1 website có tên TmDone. Ngoài ra, khán giả có thể đặt mua vé trên ứng dụng có tên tương tự trên điện thoại.