Tuyển Việt Nam có chưa đến 0,3% cơ hội dự World Cup 2022

Trận thua 0-1 trước Australia khiến tuyển Việt Nam trở thành đội bóng có nguy cơ bị loại cao nhất tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, theo thống kê của We Global.



Tuyển Việt Nam gần như không còn nhiều hy vọng tại vòng loại World Cup 2022 sau trận thua Australia. Ảnh: Hoài Thu

We Global là một công ty chuyên về thống kê thể thao của Mỹ. Dựa trên hơn 2.500 mô phỏng, với các thuật toán chuyên biệt, We Global đã đưa ra các dự đoán về cơ hội dự World Cup 2022, khả năng đá play-off lẫn nguy cơ bị loại của 12 đội dự vòng loại khu vực Châu Á. Các tỉ lệ cho từng đội sẽ có thay đổi sau mỗi lượt trận.

Với tuyển Việt Nam, We Global chỉ ra việc thầy trò ông Park Hang-seo gần như không còn hy vọng giành vé dự World Cup 2022, sau khi thua Saudi Arabia 1-3 và Australia 0-1. Theo công ty này, tuyển Việt Nam chỉ có 0,28% cơ hội dự World Cup; 1,36% cơ hội đá trận play-off và đến 98,36% khả năng bị loại.

Tuyển Việt Nam không phải là đội có xác suất thấp nhất dự World Cup 2022 vì Lebanon chỉ có 0,04% và Syria 0,16% - theo đánh giá của We Global. Tuy nhiên, đội bóng của ông Park Hang-seo lại là đội có nguy cơ bị loại cao nhất, cao hơn cả Trung Quốc (97,8%), Syria (96,24%) và Lebanon (95,76%).



Những thống kê bi quan về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam theo đánh giá của We Global. Ảnh: We Global

Sau trận thua Saudi Arabia 1-3 ở trận ra quân, We Global đánh giá đội tuyển Việt Nam chỉ còn 1,88% cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2022, 4,72% khả năng giành vé đá play-off và 93,4% nguy cơ bị loại. Tỉ lệ này đã bị giảm đi đáng kể so với thời điểm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chưa bắt đầu. Bởi theo đánh giá của We Global Football trước đó, tuyển Việt Nam có 4,44% khả năng đi tiếp, 12,48% cơ hội giành vé play-off và 83,08% nguy cơ bị loại.

Ở chiều ngược lại, công ty của Mỹ đánh giá tuyển Iran gần như chắc chắc giành 1 vé dự World Cup 2022 sau 2 trận toàn thắng rất thuyết phục với tỉ lệ lên đến 96,16%. Ở bảng B, tuyển Nhật Bản dù mới có 3 điểm/2 trận nhưng vẫn được đánh giá có nhiều cơ hội nhất để giành vé dự World Cup với tỉ lệ 84,08%, đứng trên Saudi Arabia (55,72%) và Australia (51,76%) – hai đội đã có trọn 6 điểm/2 trận.

Ngoài thống kê của We Global, tờ Arab News của Saudi Arabia cũng nhấn mạnh, với việc chưa có điểm nào tại bảng B, tuyển Việt Nam và Trung Quốc rất khó để có vé đi tiếp.

Họ bình luận: "Có thể hơi sớm để đưa ra những dự đoán, nhưng với việc Trung Quốc và Việt Nam để thua cả hai trận mở màn, rất khó để tưởng tượng rằng hai đội này – mới có 1 lần dự World Cup trong lịch sử - có thể giành 1 trong 2 suất dự World Cup 2022. Nếu họ có thể trở lại với hiệu quả ấn tượng thì có lẽ vị trí thứ ba và các trận play-off là có thể, nhưng kết thúc ở vị trí thứ hai là điều nằm ngoài khả năng".