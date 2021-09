Tuyển futsal Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup

Sau trận hòa 1-1 trước tuyển futsal CH Czech, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang vào vòng 1/8 World Cup 2021 với tư cách một trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt.





Tối 19/9 (giờ Hà Nội), tuyển futsal Việt Nam đã có trận hòa 1-1 trước CH Czech trong loạt trận cuối cùng của bảng D. Châu Đoàn Phát mở tỷ số sau nỗ lực đi bóng tuyệt vời. Bên phía CH Czech, Resetar ghi bàn gỡ hòa.



Trong những phút đầu tiên, tổ một của tuyển futsal Việt Nam gồm Đức Hòa, Anh Duy, Đoàn Phát và Minh Trí đã chơi tốt. Họ chơi chậm nhưng chắc chắn và không để đối thủ lấn lướt. Bên cạnh đó, họ cũng tạo ra những tình huống dứt điểm nguy hiểm. Bốn cầu thủ này đều chơi cho Thái Sơn Nam và đã phát huy được sự ăn ý như ở CLB.



Tuyển futsal Việt Nam ăn mừng vào vòng 1/8 World Cup. Ảnh: VFF.



Tuyển futsal Việt Nam phải sử dụng nhiều đường bóng dài trước hàng phòng ngự kỷ luật của CH Czech. Tuy nhiên, trước các đối thủ cao to, pivo của tuyển futsal Việt Nam không thể khống chế bóng để dứt điểm.



So với các trận gặp Brazil hay Panama, tuyển futsal Việt Nam đã chơi tự tin hơn. Các cầu thủ không còn phải phạm lỗi quá nhiều trong những tình huống đi bóng của CH Czech. Bên cạnh đó, họ cũng tạo ra được một số pha dứt điểm nguy hiểm. Dưới khung gỗ, thủ môn Văn Ý vẫn chơi tốt và có nhiều tình huống bắt dính bóng.



Tuyển futsal Việt Nam chủ động chơi chậm trong khoảng 3 phút cuối hiệp 1. Các học trò HLV Minh Giang phòng ngự tốt, cướp được bóng trong chân đối thủ nhưng không vội vàng tổ chức phản công.



Lúc này, tuyển futsal Việt Nam cần đá chậm, chắc để bảo toàn thể lực sau khi Đức Tùng không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Chiến thuật mà HLV Minh Giang đưa ra là hợp lý, cộng thêm các cầu thủ Việt Nam có phong độ tốt khiến hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.



Sang hiệp 2, tuyển futsal Việt Nam tiếp tục chọn lối đá phòng ngự chặt và triển khai bóng chậm rãi. Trong khi đó, Czech vẫn gây được sức ép lớn nhưng những pha dứt điểm cuối cùng chưa sắc bén.



Đến giữa hiệp 2, khi đã bắt nhịp tốt hơn, tuyển futsal Việt Nam liên tục tạo ra sóng gió cho CH Czech. Từ những đường bóng dài, Minh Trí và Đắc Huy có các pha dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Vahala nhưng không thể mở tỷ số trận đấu.



Khi không thể đưa bóng đến gần khung thành của Văn Ý, các cầu thủ CH Czech chọn phương án sút xa. Thậm chí, thủ môn Vahala cũng dâng lên để thử vận may. Tuy nhiên, mành lưới của tuyển futsal Việt Nam vẫn được bảo vệ.



Bất ngờ đã đến ở phút thứ 35. Đoàn Phát đoạt bóng ở giữa sân, xâu kim để qua người đối thủ trước khi tung cú sút quyết đoán đưa bóng qua 2 chân thủ môn Vahala, mở tỷ số trận đấu. Thế cân bằng tái lập chỉ sau đó một phút. Đội trưởng Đức Hòa mắc sai lầm khi chuyền bóng đúng vị trí của Resetar. Cầu thủ số 7 không bỏ lỡ cơ hội để sút tung mành lưới Văn Ý.



Khi tỷ số là 1-1, tuyển futsal Việt Nam bố trí 3 cầu thủ ở phần sân nhà. Đến thời điểm CH Czech pressing quyết liệt, các học trò HLV Minh Giang sẽ phất bóng dài lên cho pivo. Lúc này, tốc độ trận đấu diễn ra không quá nhanh. Khoảng một phút cuối, CH Czech dồn lên để chơi power-play nhưng hàng phòng ngự Việt Nam vẫn đứng vững.



Kết quả này giúp tuyển futsal Việt Nam có được 4 điểm, xếp thứ 3 bảng D. Trên bảng xếp hạng các đội thứ 3, thầy trò HLV Minh Giang chắc chắn đứng trên Costa Rica, Guatemala và Serbia. Điều đó đồng nghĩa với việc tuyển futsal Việt Nam có lần thứ 2 liên tiếp vào vòng 1/8 World Cup.





