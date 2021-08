Pleiku: Không tụ tập xem đá bóng để phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 14-8, UBND TP. Pleiku có Công văn hỏa tốc số 2863/UBND-TH về việc tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở không tụ tập xem đá bóng để phòng-chống dịch Covid-19.

Theo UBND TP. Pleiku, hiện nay tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Tại một số tỉnh, thành phố, số mắc liên tục tăng cao, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các tỉnh phía Nam đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ siết chặt các biện pháp phòng-chống dịch nên lượng người dân đi về TP. Pleiku nhiều. Do đó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch có thể bùng phát nếu không thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng-chống dịch. Theo lịch thi đấu bóng đá giải ngoại hạng Anh và giải vô địch các quốc gia châu Âu mùa giải 2021-2022 bắt đầu khai mạc vào lúc 2 giờ ngày 14-8-2021.

Để tiếp tục chủ động phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả, UBND TP. Pleiku yêu cầu Trưởng Công an thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá trên truyền hình, internet… tại các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, giải khát.

Cán bộ kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm các quy định trong phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện

Công an thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn thành phố. Trưởng Công an thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường cử lực lượng Công an, dân quân tự vệ, cán bộ kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý không tập trung đông người xem đá bóng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định. Nếu xã, phường nào để xảy ra tình trạng tập trung đông người thì Chủ tịch UBND xã, phường đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể Thao thành phố tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định. Cử phóng viên ghi hình phản ánh về việc tập trung đông người, vi phạm nguyên tắc phòng-chống dịch Covid-19, cung cấp thông tin cho Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các cấp để xem xét xử lý (nếu có).