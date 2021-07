Nguyễn Tiến Minh "gác vợt" ở kỳ Olympic thứ 4 lịch sử

Gần như trùng giờ thi đấu với Nguyễn Tiến Minh, tối 27/7, Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào lượt bơi thứ 2 vòng loại 800m tự do nam. Huy Hoàng cán đích thứ 2 với thành tích 7 phút 54 giây 16. VĐV về nhất lượt này là Reid Zac (New Zealand, 7phút 53 giây 06). Kết quả này của Huy Hoàng đứng thứ 20/34 VĐV dự vòng loại và thua xa tốp 8 VĐV lọt vào chung kết 800m tự do.